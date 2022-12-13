坤達秀古馳賭神裝！Ella要林佳辰別發喜帖：怕太快當阿嬤
全新GUCCI板橋大遠百專門店今（13）日改裝盛大開幕，邀來藝人Ella陳嘉樺、坤達、新生代男團《Ozone》成員林佳辰、李哲言站台，坤達披上西裝外套的復古裝扮，令Ella一見直喊有夠像《賭神》高進。現場有如《原子少年》番外篇重現新北耶誕城，見到少年們都能獨當一面，也讓已經當媽的Ella忍不住大喊「不要太快發喜帖給我，我不想那麼早當阿嬤」，笑翻全場。
記者蕭涵云/綜合報導
Ella今選穿附肩墊羊毛外套搭配紅色長版紗裙，並佩戴adidas x GUCCI紫色貝雷帽與新款GUCCI馬銜扣1955迷你手提包，展現剛柔並濟的中性浪漫。坤達則在鮮豔黃色GG及臭鼬圖案提花羊毛針織開襟外套上，披著紅色西裝外套，脫口而出「咔畏冷」台語，笑稱自己「真的穿很多」；帥氣模樣令Ella一見直喊有夠像《賭神》高進，直說「忍不住想給他一片巧克力」。
新生代男團《Ozone》成員林佳辰，穿上復古仿舊的GUCCI印花棉質針織布T恤搭配深色鉚釘西裝外套，呼應他熱愛領巾的個性，選搭帶點成熟味的印花斜紋真絲方巾絲巾，自帶潮流搖滾氣質。而李哲言則以GG尼龍帆布及燈芯絨雙面外套搭配藍色開襟毛衣，展現休閒個性；不料一轉頭隨即被Ella發現快要流鼻水，替他向工作人員求救。熱心的Ella乾脆提醒大家天氣即將下探6度，要大家隨時注意保暖。
受訪時被問到如何度過聖誕節，林佳辰每年都會跟家人聚在一起看《小鬼當家》，令眾人驚呼很特別，他還分享該片有很多版本，每年都看也不會膩。Ella則無奈表示自己會在拍戲中度過，假哭無法和「SHE」姊妹們一起過節。
難得在《原子少年》節目後還能像錄製番外篇一樣聚首，兩位導師有感少年們都長大了、也越來越受歡迎，聽說韓國街頭也看得見他們的應援旗，讓已經當媽的Ella忍不住大喊「不要太快發喜帖給我，我不想那麼早當阿嬤」，笑翻全場。
全新GUCCI板橋大遠百專門店改裝開幕，佔地122坪的寬敞空間，結合傳統與現代、工業與浪漫的風格，隨處可見瑰麗氣派的裝潢設計，並流露義式古典奢華魅力。一進店可見奢華大理石鑲嵌外牆與地板延伸的3D效果；華麗木製家具、天鵝絨扶手椅與地毯為空間帶來衝突與和諧之美。官方表示，板橋大遠百是新北市指標百貨公司，品牌希望為有如新北信義區的一級戰區，引入齊全的男女服飾、配件、飾品、腕錶與眼鏡，及完整的精選手袋系列；藉以符合在地消費族群的需求，並迎合週邊飯店旅客的購買想望。