流水席之亂延燒！買房金600萬慘被收回　她怒譙夫家噁心

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而準新娘則再度於「匿名2公社」發文，並提出5點指控夫家出爾反爾，原來是公公得知一切風波後，決定將當初資助買房的600萬元收回，讓準新娘氣得大罵出爾反爾，還怒譙未婚夫放任妹妹欺負她，「這種男人真的是個沒擔當沒肩膀的爛咖」。
只見準新娘貼出的對話截圖中，男方表示會搞定買房的事情，決定將錢還給爸爸，但她卻回罵「妳爸之前講得很好聽，說什麼會把我當自己女兒，結果呢？現在要把那600萬拿回去」，還怪小姑愛多管閒事，才會搞成今天這個場面，更直接嗆「你們家的人真的很噁心」，最後未婚夫終於忍不住回「妳說夠了沒？我家人為了我們的婚事已經幫忙那麽多，現在妳說噁心？」原PO也不甘示弱喊「我有說錯嗎？當初給600萬贊助我們買房，現在說話不算話的是你爸欸」，認為自己受到全世界的責怪而感到委屈，「我從台北遠嫁高雄已經很辛苦，為什麼還要被那些自以為是的鄉下人欺負」。
貼文一出，立即吸引5500人按讚，及超過5700個留言，雖然不少人認為這篇可能是反串，不是本人PO文，但大多數人還是抱持著吃瓜心態喊，「沒有公主命卻有公主病」、「奇聞共享⋯真的有夠誇張」、「天啊！也太精彩了，比八點檔還精彩」、「不要吵架a，我還要繼續看10、11、12集」、「刷新我三觀a」、「讓我們繼續看下去」、「真的很精彩a」、「這連載的速度我覺得可以」。（編輯：賴禹妡）