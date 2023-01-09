「橘子岸到頂超級馬拉松」試跑　七名超馬好手挑戰完賽！

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籌備超過半年 邀請國內頂尖跑者體驗結合山海風光與在地文史的全新賽道
籌辦比賽的橘子關懷基金會在2020、2022年邀請青年前進「山海圳國家綠道」徒步冒險，因看好其從「海岸」到「山頂」，有著近400年的歷史痕跡並融合多元民族文化的生態路線與多維度的冒險故事，遂以發展國際賽事為目標，嘗試將路線打造成超馬規格的賽道。
「橘子岸到頂超級馬拉松」賽道以台南茄拔天后宮為起點，途經日治時代八田與一興建的烏山頭水庫和充滿豐富文化特色的原住民部落，最終抵達神木群聳立的阿里山國家風景區，總長約146公里。賽道地形從台南進入嘉義後由平地轉為上下坡，總起降近五千公尺，對於跑者的身心是極大的考驗。
跑者肯定賽道特色與意涵 以完賽為目標克服途中身心挑戰
開跑前所有跑者包括「超馬醫師」李俊昌、陳在琮、周玲君、盧明珠、蔡文雅、周平記及陳延宗在茄拔天后宮前進行祈福儀式，向1661年隨明朝鄭軍抵台的媽祖神像祈求賽事平順；跑者在終點衝線後也一一走向主舞台敲響賽鐘，結束這次挑戰。
第一位抵達終點的陳在琮是連兩屆棲蘭越野100公里組的總冠軍，比賽經驗豐富，賽中配速穩定並適度補給，讓一開始跑在第三名的他，在比賽後半段得以超前，順利完賽。他表示：「這是一條很有特色的路線，除了長距離外，也有爬升的挑戰，更可以在跑步的過程中欣賞沿途的風景，因為難度較高的關係，過程中會遇到自我懷疑、體能撞牆期等狀況，但最終克服並抵達終點後，非常有成就感，也很開心自己完成了這次的挑戰。」
本次測試賽有多位跑者均未探勘過路線，帶著冒險家的精神展開步伐，在屬於台灣的朝聖之路上留下自己的痕跡。48小時超馬國家紀錄保持人「超馬醫師」李俊昌說：「透過這次的賽事可以從海岸線跑到山上，賽道會行經豐富的人文歷史與自然景觀，最後跑到神木之鄉阿里山，真的是條具有挑戰性又有意義的賽道。」
專業醫護與應變團隊落實風險管理 為正式賽備戰
在籌備比賽時，執行團隊與擔任賽事顧問的國際級超馬好手陳彥博和專業跑步教練密切合作，評估比賽時間預計將長達十五小時以上，更有路況、天候等不可抗力因素，於是規定參賽選手攜帶跑步背包、頭燈、大閃燈、反光背心、水袋、哨子等強制裝備，置放於指定補給站提供跑者做轉換。此外，賽道上都有機動補水站，而十個定點補給站均備有跑者補充體力所需的高能量飲食，越靠近終點的補給站也將食物適度加熱，以助跑者克服入夜後驟降的山區氣溫。
為確保「橘子岸到頂超級馬拉松」參賽者的安全，橘子關懷基金會不僅和成大醫院急診團隊與中華安全救護促進協會合作成立賽事醫護團隊，更設置緊急應變中心，以即時定位系統監控選手位置和跑速，以利評估其體能狀態。賽事進行中也有個別負責道路勘查、初步評估前方路況、為第一名選手開路、緊急狀況協助支援和後方壓隊的工作人員，讓測試賽圓滿落幕。主辦單位也將汲取本次籌辦經驗和跑者回饋，建立縝密的超馬賽事風險管理制度與完善賽事規劃。
橘子關懷基金會倡議冒險精神教育價值，鼓勵青年跨出舒適圈，勇於追逐夢想。長距離的超級馬拉松是極具挑戰的運動項目，需做足準備、抱著堅定的目標與決心才能成功完賽，與基金會的倡議精神相符。「橘子岸到頂超級馬拉松」預計於近年舉辦正式賽，將這條從海線至峰頂、生態風景優美、文史內涵豐富的賽道，開放給超馬好手實踐自我冒險。
關於橘子關懷基金會
自2008年1月4日成立，相信青年是所有夢想實現的發動者，更是主宰未來世界的主要力量，激勵青年做大夢、勇敢跨出舒適圈，是基金會的社會使命。多年來，基金會透過大夢計劃聚集青年夢想家們實踐自我冒險，包括2008年挑戰21天零下40度的北極長征；2011年成功駕駛無動力風帆《橘子勇氣號》於72小時內橫渡台灣海峽；2012年單車環島1111公里；2014年培育台灣第一批自訓PPL私人飛行執照飛行員；2018年底完成長征南極點的壯舉，透過實際的冒險教育，帶領青年突破舒適圈，亦有訴求體驗式學習的 Gamania Summer School 橘子冒險學園，旨在培養青年對夢想的實踐力，希望影響並串連更多青年，致力使夢想沒有《橘》限。