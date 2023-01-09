剛性需求持續擴大　製藥大廠瞄準破兆美元慢性病商機大餅

各類業績向上！全家12月營收達78億、全年衝破900億大關

▲受惠各種品類業績皆全面向上，全家今（9）日公佈2022年12月合併營收為78.2億元，年增7.8％，合併1至12月累計衝破900億大關。（圖／NOWnews資料照）
▲受惠各種品類業績皆全面向上，全家今（9）日公佈2022年12月合併營收為78.2億元，年增7.8％，合併1至12月累計衝破900億大關。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

受惠各種品類業績皆全面向上，全家便利商店股份有限公司今（9）日公佈2022年12月合併營收為78.2億元，年增7.8％，合併1至12月累計衝破900億大關，較去年同期成長8.5％。綜觀12月營運表現，店數持續成長，鮮食業績年增一成、一般商品年增6%、年菜預購創三倍成長，並輔以雙十二、聖誕跨年等促銷與話題活動，整體績效穩定走高。

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全家集團2022年12月合併營收達78億2162萬6千元，年增7.8％，合併1至12月累計，較去年同期成長8.5％，達907億4040萬元，截至2022年12月31日止，全家便利商店總店舖數達4138家。

綜觀十二月營運表現，店數持續成長，鮮食業績年增一成，一般商品年增6%，線上線下整合操作把握節令商機，年菜預購創三倍成長，並輔以雙十二、聖誕跨年等促銷與話題活動，整體績效穩定走高。

全家說明，12月鮮食各種品類業績皆全面向上，首先，正式入冬後現煮熱飲需求上揚，Let’café 12月中於台北中山商圈開設第一間品牌體驗店，全店也同步推出最新單品豆－墨西哥馬雅豆，以專業咖啡形象搶市，全年業績突破60億元。

再來，名店聯名策略持續奏效，鼎泰豐、雙月食品社、屯京拉麵等多款鮮食新品陸續上市，帶動微波主食年增超過一成。

另外，Fami!ce霜淇淋同樣受惠與精品巧克力品牌之聯名話題，在濃黑巧克力口味推出後業績翻倍成長。

至於一般商品的部分，全家指出，主要聚焦於雙十二與聖誕跨年等歲末節令聚會等場景，透過線上線下整合行銷，冰品、零食點心、美妝、發熱衣等品類業績皆有明顯增幅，與此同時，因今年農曆過年時間早，春節禮盒買氣提前浮現，較去年同期已有五成成長。

此外，瞄準居家自煮與網購商機，全家於台灣零售業界首創的下廚懶人包「Fami煮煮」，供應近百道家常料理，支援消費者「零備料、不動刀、免砧板」的自煮便利需求，會員隨時可透過APP下訂，12月起開放全店皆可取貨後，已帶動相關業績三倍成長。

全家展望未來營運，1月將進入農曆年前商機，除了應景的開運福袋、過年氛圍鮮食陸續推出外，年菜預購也進入最後衝刺的階段，皆可望助攻業績表現。 

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