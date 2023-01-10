辦流水席還飯店？律師曝「3種婚宴」最深刻：回家吃泡麵

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林智群分享，第二個「最寒酸」，「在某飯店辦，聽說一桌上萬，卻什麼都沒有（龍蝦、鲍魚、大蝦、螃蟹），重點還很難吃！出菜到一半我就放棄了，到附近小7買御飯糰」；第三個「最吃不飽」，「朋友結婚，辦在某五星級飯店，菜很好吃，可是每人一份，份量很少，吃完回家後第一件事，是吃泡麵」。
貼文曝光後，網友紛紛留言認同，「吃過南部澎湃的流水席婚宴餐，鱘龍魚、冷盤有龍蝦、鮑魚、烏魚子，紅蟳一人一隻，鹽烤大明蝦也一人一隻，印象深刻的一餐」、「飯店主要是吃面子的」、「南部流水席菜單山珍海味吃到飽還能打包」、「同感！吃過的辦桌沒漏氣過」、「最豐盛真的都是流水席」。
也有內行人解釋，「因為南部辦桌，是有拼場的意味，俗語說，輸入不輸陣，當然菜路就比較彭派，在飯店辦桌為何比較寒酸，比較吃不飽，因為飯店業者他們都會斤斤計較，也沒有拼場子的壓力，一桌多少人出多少菜，而且這些菜大半都是預先做好的，等到出菜時大半都已經凉了，口味也會差很多，所以說，在飯店吃辦桌比較寒酸，比較吃不飽就是如此」。還有過來人強調菜色的重要性，「根本沒人會去記得新人拍幾套婚紗，新娘敬酒換幾套服裝，但冰品是甜是鹹；是哈根達斯還是平價冰棒絕對會被討論很久」。（編輯：賴禹妡）