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辦流水席還飯店？律師曝「3種婚宴」最深刻：回家吃泡麵

▲近期一名準新娘在網路上大罵，夫家婚禮想辦成流水席是「鄉下人」，讓流水席話題開始被廣泛討論。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲近期一名準新娘在網路上大罵，夫家婚禮想辦成流水席是「鄉下人」，讓流水席話題開始被廣泛討論。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

近期一名準新娘在網路上大罵，夫家婚禮想辦成流水席是「鄉下人」，讓流水席話題開始被廣泛討論，對此律師林智群在臉書上表示，通常參加婚禮只會記得3個最，分別為「最豐盛」、「最寒酸」、「最吃不飽」，貼文曝光後立即引起熱議。 

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林智群在臉書上表示，參加婚宴，只會記得三個「最」，「最豐盛」、「最寒酸」、「最吃不飽」，而他第一個「最豐盛」是南部辦桌，但也有在五星級飯店吃過很不錯的菜色，「前面小菜就六大盤，超好吃，後面什麼菜色都有，吃到一半時完全投降，只能打包。聽說一桌3萬5（十幾年前的價錢）」。 

▲一名男網友準備結婚，但女方卻開出婚宴時的「2條件」，令他不滿的情緒達到最高點，大罵岳家「是在賣女兒？」（示意圖／取自Pexels）
▲林智群透露印象中，吃婚宴第一個「最豐盛」是南部辦桌，但也有在五星級飯店吃過很不錯的菜色。（示意圖／取自Pexels）
林智群分享，第二個「最寒酸」，「在某飯店辦，聽說一桌上萬，卻什麼都沒有（龍蝦、鲍魚、大蝦、螃蟹），重點還很難吃！出菜到一半我就放棄了，到附近小7買御飯糰」；第三個「最吃不飽」，「朋友結婚，辦在某五星級飯店，菜很好吃，可是每人一份，份量很少，吃完回家後第一件事，是吃泡麵」。 

貼文曝光後，網友紛紛留言認同，「吃過南部澎湃的流水席婚宴餐，鱘龍魚、冷盤有龍蝦、鮑魚、烏魚子，紅蟳一人一隻，鹽烤大明蝦也一人一隻，印象深刻的一餐」、「飯店主要是吃面子的」、「南部流水席菜單山珍海味吃到飽還能打包」、「同感！吃過的辦桌沒漏氣過」、「最豐盛真的都是流水席」。 

也有內行人解釋，「因為南部辦桌，是有拼場的意味，俗語說，輸入不輸陣，當然菜路就比較彭派，在飯店辦桌為何比較寒酸，比較吃不飽，因為飯店業者他們都會斤斤計較，也沒有拼場子的壓力，一桌多少人出多少菜，而且這些菜大半都是預先做好的，等到出菜時大半都已經凉了，口味也會差很多，所以說，在飯店吃辦桌比較寒酸，比較吃不飽就是如此」。還有過來人強調菜色的重要性，「根本沒人會去記得新人拍幾套婚紗，新娘敬酒換幾套服裝，但冰品是甜是鹹；是哈根達斯還是平價冰棒絕對會被討論很久」。（編輯：賴禹妡） 


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