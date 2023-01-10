流水席之亂完結篇！「8集連載」懶人包：南部辦桌錯了？

我是廣告 請繼續往下閱讀
有一名準新娘在臉書社團「匿名2公社」發文，表示與老公即將結婚，不過雙方因為婚宴要舉辦流水席吵到不可開交，準新娘認為「流水席是很Low的鄉下人才要辦的」，直指「一桌9000元的菜色是人能吃的嗎？」結果造成網友廣大迴響。
第二集：流水席就跟「路邊攤」一樣！自比擬女星林志玲、林依晨
該位準新娘看到網友砲轟之後，於是再度發文，認為自己是「從美國歸台的台北高級人」，怎麼婚禮可以舉辦流水席，並將流水席比做「路邊攤」，還表示2023年怎麼還有人想要去「打包廚餘」，徹底點燃網友怒火，並且拿自己與女星林志玲、林依晨比較，直言「她們的婚禮有吃流水席嗎？」
第三集：小姑撕破未來嫂子真面目！夫家爆出900萬買房 女方要求登記她名下
隨著準新娘在網路上發言猖狂，男主角的妹妹可不是省油的燈，親自上網發文透露未來嫂嫂「根本不是在美國長大，不過就只是國中時到美國去玩一個月罷了」，更踢爆爸爸出了600萬+哥哥300萬，未來嫂嫂只出50萬，還要求房子要登記在她的名下，口口聲聲說「這樣是為了以後離婚給自己一個保障」，讓網友超傻眼。
第四集：遭小姑拆台不知情！準新娘女主堅持不辦流水席
就像連續劇拖戲那樣，準新娘不知道自己已經被未來小姑拆台，繼續強調「結婚後會住在台北，不會去當鄉下人」，又二度強調「打包吃剩菜料回家就等同吃廚餘！鄉下人真的有窮到這種地步？」然後又搬出更多女星來比擬，表示「新娘結婚就是要美美的，而不是出現在路邊的流水席上」。
第五集：小姑槓未來嫂嫂！爸出600萬買房金被瞞在鼓裡
拆台被發現了！男主角妹妹與未來嫂嫂槓上，妹妹不滿自己爸爸幫忙出了整個婚宴的錢，甚至也贊助買房基金600萬元，卻還被未來嫂嫂這樣羞辱看不起，而且爸爸根本不知道這未來嫂嫂，「要求他兒子把房子登記在自己名下」！
第六集：敢收回買房贊助的600萬！老娘婚就不結了
隨著事件越演越烈，男主角妹妹心疼爸爸做那麼多，包括出辦桌錢以及在台北買房的600萬元，且辦流水席是雙方父母都同意，連新娘的父母都不支持自己的女兒，未來嫂嫂卻還要在網路上看輕未來岳父，實在讓人看不下去，沒想到準新娘卻開出大絕招，指出男方家若收回買房600萬而且辦流水席「那這個婚就不結了！」
第七集：爸爸得知未來媳婦惡行收回600萬！準新娘氣炸
男主角爸爸在得知房子買了之後要登記在新娘名下，所以決定要收回資助的600萬了！準新娘得知後氣炸在發文表示「夫家說好要贊助買房費用，結果又出爾反爾，未婚夫卻吭都不敢吭一聲！還任由自己的妹妹欺負我！這種男人真的是個沒擔當沒肩膀的爛咖！」又把許多男星拿出來比擬，如劉德華、吳奇隆、林志穎、周杰倫等等，表示「他們結婚宴客有讓女方家人出到錢嗎？有在路邊擺桌宴客嗎？」直言是被鄉下人欺負了！
第八集：結婚破局！小姑最後的高風度
最後小姑發出文章表示「我想我哥這個婚應該是結不成了」想大家道歉表示，「我知道很多人都會怪我，認為我這個做妹妹的不該插手這件事情，但我覺得買房是大事，我爸爸出了600萬卻不知道房子是登記給誰，這真的說不過去」。
另外針對連載期間，眾多網友瘋傳未來嫂嫂的身分以及過去黑歷史，小姑則也出面澄清表示「整個新聞都在瘋狂報導女方的個資，因為有匿名人士說女方是她同學還有整個高中時期黑暗史，但我想說的是，雖然這無緣的嫂嫂有非常多不可理喻的邏輯行為，但網友亂製造謠言攻擊，大可不必！」才讓事件到此暫時告一段落。（編輯：張嘉哲）