流水席被嫌爆！女星曬屏東「超狂婚宴」 霸氣菜色驚呆網
近期一名準新娘在網路上大罵，夫家婚禮想辦成流水席是「鄉下人」，讓流水席話題開始被廣泛討論，看到新聞有感的女星KIMIKO分享，她身為屏東女兒，當初婚宴就是在屏東舉辦的，並曬出超霸氣菜色，居然是所有賓客一人一隻超巨大龍蝦，讓網友驚喊：「我們南部人94霸氣！」
編輯中心/綜合報導
KIMIKO在臉書上表示，看到最近新聞有感，忍不住分享當初在屏東辦婚宴的霸氣菜色，不但每人一隻龍蝦，還有夫妻倆親手訂製的伴手禮「環保圍兜兜」，全場一起相互圍上圍兜兜，這是當天參與的親朋好友們至今仍回味無窮的互動橋段。
KIMIKO直言，「這樣玩的開心吃的快樂，時過兩年仍讓親朋好友們回味無窮的美好氛圍，是南部特有的厚禮數人情味喔」，也強調無論來自哪處，每一對新人一定都希望擁有最獨特的專屬婚宴，畢竟這是人生的重要Moment，「如果能嘗試看看，不帶任何成見地好好溝通，也許就不會因為刻板印象，導致偏見阻擋了擁抱幸福的機會」。
貼文曝光後，網友們見到菜色紛紛留言狂讚，「超級無敵霹靂霸氣」、「我們南部人94霸氣」、「天啊，太強大了可以直接外帶一桌嗎」、「龍蝦一人一隻也太霸氣」、「看起來就很好吃a」、「屏東越來越精緻，樸實的價格完全反應菜色上」、「南部真的比較狂，跟台北的價位一樣但是出來的東西就是不一樣」。（編輯：賴禹妡）