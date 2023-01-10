麥當勞「BT21陶瓷餐具三件組」緊急停售 全數回收原因曝
麥當勞昨天才發出歡慶「金迎招財堡系列」十年回歸，搭配歡樂送「買1送1」優惠，並盛大推出最夯春節伴手禮「BT21陶瓷餐具三件組」，全台限量7萬組，預計1/12開搶。今（10）日早上，業者卻連忙通知「BT21陶瓷餐具三件組」將「全數回收」緊急停售，並證實「因發現部分產品外包裝紙盒有掉色的現象，不符合麥當勞標準，」決定暫停銷售，並將產品全數回收，將待廠商重新包裝後，會再擇期通知販售時間。
記者蕭涵云/台北報導
麥當勞最新春節伴手禮打造「BT21陶瓷餐具三件組」，一次附上BT21馬克杯、BT21陶瓷碗及BT21陶瓷餐盤，每件都有KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY和VAN可愛俏皮的角色相伴，全台限量7萬組將於1/12上午11時起開搶。不少人摩拳擦掌準備開搶「BT21陶瓷餐具三件組」萌吃麥當勞餐點。
不料，今早台灣麥當勞即時發出產品上市時間調整通知，台灣麥當勞表示，「原定 1/ 12開賣的 「BT21 陶瓷餐具三件組」，因發現部分產品外包裝紙盒有掉色的現象，不符合麥當勞標準，決定暫停銷售，並將產品全數回收，待廠商重新包裝，再擇期通知販售時間」。
麥當勞迎接農曆新年，1/11～2/14（或售完為止）新春推出「金迎招財堡系列」，購買「金迎招財系列套餐」就送「好運紅包袋」乙份（數量有限，送完為止）；麥當勞分享盒也將換上「期間限定春節分享盒包裝」，並推出新春限定「福氣可頌分享盒」，活動期間購買「加購指定飲品享買1送1」優惠。1/11～1/31歡樂送消費滿38元起輸入優惠碼「23Jan」，再享熱經典那堤、熱經典美式或金黃地瓜條三選一「買1送1」。
另外，「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里炸雞專賣店，全新推出「酷樂雞腿桶」，「6雞腿＋大瓶可樂」349元，還放大絕加倍「10雞腿＋2大瓶可樂」特價569元，整桶都是鮮嫩多汁的雞腿，現點現炸、酥酥脆脆的微辣滋味，而且優惠可以一路吃到1月底。