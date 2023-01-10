刮刮樂買起來！過年「4生肖」財運旺炸　財神眷顧狂吸錢

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農曆年前後期間，生肖龍的日常薪資收入都能如期到帳。另外，你的偏財運也順利了起來，莫名漏財的情況會減緩不少。你的偏財運來自身邊的貴人，也許是熟識的長輩、公司的領導致贈給你的紅包、業務分紅的獎金、久未聯絡的老友歸還欠款、過去的投資逐漸有起色。
近期也很容易在和朋友聊天之中，無意間獲得適合投資的標的訊息。而這些偏財入帳，就像是乾枯沙漠裡的即時雨，讓你終於可以喘一口氣，畢竟農曆年節的花費可不小。天然的綠碧璽，有聚財之效，綠色的光是幸運之光，能招財、招貴人。
第三名、生肖雞
農曆新年前後期間，生肖雞的偏財會逐漸旺盛，這段期間，你搖身一變，成為吸引金錢的體質，嗅得到金錢的來向，理財投資方面因你本身獨到的眼光，決定重要的時機點，大賺一筆不是問題。你的金錢雷達一但開啟，走在路上都能撿到小錢、或是你已經忘記的抽獎也莫名其妙的中獎了。在這個偏財滿溢的大好時刻，累積起來的偏財讓你生活著實寬裕不少，猶如雪中送炭，讓你終於可以過個好年了。
新的一年，不妨好好犒賞自己，送給自己天然的金鈦晶，增強個人自信心可當護身符、幸運符使用。是像徵財富的水晶，能招正財、偏財，磁場特別強！
第二名、生肖豬
農曆新年前後期間，生肖豬的正財運能夠擺脫過去匱乏的窘境，業績獎金、抽佣分紅都會在這個時期，回到你手上，這都要歸功於過去的你努力不懈，不因為暫時的困頓而放棄，如今，這些財富向你一湧而至，富足了你的外在需求，緩解財務上的困難，讓你的內心感到有別以往的踏實。
而你也可以試著將這些財富撥出一小部分，運用在能夠為你加值的工作技能、升級你的生財工具、做點公益回饋社會，這都會讓你的好財運延綿不斷。天然的紫水晶開智慧，創造智慧財富。
第一名、生肖羊
農曆新年前後期間，生肖羊的破財機會大幅減少，正常的薪資收入都能如期進你帳戶。職場上會有不少貴人替你引路、穿針引線，讓你省去不少力氣開發業務與人脈，業績獎金跟著滾滾而來。這段時間也別小看臨時起意之下買的彩票或是抽獎，都很有可能讓你中獎連連，也許過去的不順心讓你想著好事才不會降臨，不過心想真的會事成，請把握這個財運爆發的時刻，財神爺就是跟你站在同一個陣線上。
農曆新年前後，偏財運最旺的就是你，記得在錢包中養天然的翡翠貔貅，招財守財，咬錢入袋。（編輯：賴禹妡）
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