狗園收50條「國動無碼毯」一字排超狂！浪浪爽躺畫面新奇

刮刮樂買起來！過年「4生肖」財運旺炸　財神眷顧狂吸錢

▲塔羅牌老師艾菲爾透露，有4個生肖在新年期間可以喜得偏財好運。（示意圖／NOWnews資料照）
▲塔羅牌老師艾菲爾透露，有4個生肖在新年期間可以喜得偏財好運。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

再過兩週就是農曆新年，在這期間不少人會去買刮刮樂試手氣，因此財運非常重要，塔羅牌老師艾菲爾就透露，有4個生肖在新年期間可以喜得偏財好運，包含生肖龍、生肖雞、生肖豬、生肖羊，他也建議近期財運特好的4生肖可以相約喝個下午茶，讓財氣聚集。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
本週生肖好運排行榜　這「生肖」桃花、財運都上榜（示意圖／shutterstock）
▲艾菲爾建議近期財運特好的4生肖可以相約喝個下午茶，讓財氣聚集。 （示意圖／shutterstock）
第四名、生肖龍 

農曆年前後期間，生肖龍的日常薪資收入都能如期到帳。另外，你的偏財運也順利了起來，莫名漏財的情況會減緩不少。你的偏財運來自身邊的貴人，也許是熟識的長輩、公司的領導致贈給你的紅包、業務分紅的獎金、久未聯絡的老友歸還欠款、過去的投資逐漸有起色。 

近期也很容易在和朋友聊天之中，無意間獲得適合投資的標的訊息。而這些偏財入帳，就像是乾枯沙漠裡的即時雨，讓你終於可以喘一口氣，畢竟農曆年節的花費可不小。天然的綠碧璽，有聚財之效，綠色的光是幸運之光，能招財、招貴人。 

第三名、生肖雞 

農曆新年前後期間，生肖雞的偏財會逐漸旺盛，這段期間，你搖身一變，成為吸引金錢的體質，嗅得到金錢的來向，理財投資方面因你本身獨到的眼光，決定重要的時機點，大賺一筆不是問題。你的金錢雷達一但開啟，走在路上都能撿到小錢、或是你已經忘記的抽獎也莫名其妙的中獎了。在這個偏財滿溢的大好時刻，累積起來的偏財讓你生活著實寬裕不少，猶如雪中送炭，讓你終於可以過個好年了。 

新的一年，不妨好好犒賞自己，送給自己天然的金鈦晶，增強個人自信心可當護身符、幸運符使用。是像徵財富的水晶，能招正財、偏財，磁場特別強！ 

第二名、生肖豬 

農曆新年前後期間，生肖豬的正財運能夠擺脫過去匱乏的窘境，業績獎金、抽佣分紅都會在這個時期，回到你手上，這都要歸功於過去的你努力不懈，不因為暫時的困頓而放棄，如今，這些財富向你一湧而至，富足了你的外在需求，緩解財務上的困難，讓你的內心感到有別以往的踏實。 

而你也可以試著將這些財富撥出一小部分，運用在能夠為你加值的工作技能、升級你的生財工具、做點公益回饋社會，這都會讓你的好財運延綿不斷。天然的紫水晶開智慧，創造智慧財富。 

第一名、生肖羊 

農曆新年前後期間，生肖羊的破財機會大幅減少，正常的薪資收入都能如期進你帳戶。職場上會有不少貴人替你引路、穿針引線，讓你省去不少力氣開發業務與人脈，業績獎金跟著滾滾而來。這段時間也別小看臨時起意之下買的彩票或是抽獎，都很有可能讓你中獎連連，也許過去的不順心讓你想著好事才不會降臨，不過心想真的會事成，請把握這個財運爆發的時刻，財神爺就是跟你站在同一個陣線上。 

農曆新年前後，偏財運最旺的就是你，記得在錢包中養天然的翡翠貔貅，招財守財，咬錢入袋。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】       

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

過年前加薪還升職？專家曝「神準占卜」　選1字秒知解答

岳父傳「3字春聯」要他猜！人夫看到崩潰　神人曝1句解答

iPhone用8年都不知！「同時按2鍵」冒出隱藏功能：可自救

上廁所愛滑手機？醫警告別超過「1時間」　恐倒縮下場曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀