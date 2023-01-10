流水席之亂是操作？主播揪出「1破綻」：根本總鋪師之女
近日一名準新娘大罵夫家婚宴想舉辦流水席是「鄉下人」，此言一出立馬造成網友熱議，更釣出未來小姑參戰，雙方多次隔空互槓，還爆出夫家為了此事將贊助買房的600萬收回，讓準新娘更是氣得大罵出爾反爾，高喊不嫁了，事件走向的變化讓眾人狂吃瓜，而主播蕭彤雯卻懷疑，這名準新娘其實根本就是一人分飾4角，真實身份是總鋪師之女，為的就是激起全台灣人民對流水席的熱情，也揪出1個疑點直呼：「這99%是操作的！」
編輯中心/綜合報導
蕭彤雯昨（9）日在臉書發文，表示她懷疑這名準新娘根本就是總鋪師之女，並且一人分飾四角，包含準新娘、準新郎、準小姑、「及不知從哪冒出來的同學」，為的就是激起全台灣人民對流水席的熱情。
蕭彤雯透露，她從沒看過這麼多人，同時間在討論曾吃過多澎湃的流水席，「現在好多人在研究其實可以跟飯店租場地，找總鋪師來辦桌（雖然這樣少了接地氣的促咪）」，她自認這個推論十分合理，「但我沒有證據」，也幽默喊這個事件讓她好想吃流水席，也想知道這一波操作到底是為了轉移什麼焦點。
而蕭彤雯也在留言區直言，會出現這個懷疑，全都是因為突然冒出一個準新娘的同學截圖對話，「為了要證明真的有這樣的一個人存在，再扮演一個無關緊要的人來說他的過去，這真的太莫名其妙了」，強調真實世界裡不太會發生這種事，「才讓我覺得這99%是操作的！」（編輯：賴禹妡）