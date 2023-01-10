婚前花8萬買鑽戒！人妻想賣銀樓 聽老闆「開這價」氣瘋
結婚是一輩子的人生大事，按照習俗，每一對新人都會挑款式合心意的戒指，來象徵套牢對方，但中國就有一名女子，因為體型改變戴不下，想將16年前及10年前買的鑽戒賣掉，沒想當初買兩只鑽戒共花費超過台幣8萬，如今拿去銀樓賣，老闆竟只出價台幣810元，賠了整整100倍，讓她氣得直呼：「不如買黃金戒指，至少還能保值。」
編輯中心/綜合報導
綜合陸媒報導，中國安徽省一名女子翻出16年前買的鑽戒，因體型改變，戒指已經戴不下，便想賣掉換錢，她透露當時花費了人民幣4000元（約新台幣1萬8010元），另外還打算賣另一枚戒指，是10年前準備結婚時買的鑽戒，當時花費人民幣1萬4000元（約新台幣6萬3034元）。
女子拿著戒指到銀樓估價後，聽到老闆報價差點氣瘋，老闆表示，16年前買的那顆鑽戒只能開價100元（約新台幣450元），10年前買的鑽戒更連100元都不值，兩只鑽戒一起賣，僅能出價180元（約新台幣810元）。
老闆指出，這是因為這兩只鑽戒雖然都是知名珠寶品牌出廠，但品質不太好，鑽石的純度、光澤都未達高價賣出的標準，才會開出如此低的價格，女子聽完既生氣又失望，表示自己寧願丟掉或送人也不會賣掉，更後悔直呼早知道當初結婚就不買鑽戒，尤其還是碎鑽款式，不如買黃金戒指，至少還能保值。（編輯：賴禹妡）