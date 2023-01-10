男神朱智勳、泰國天菜Apo 週五現身DIOR台北101旗艦店
韓星「童顏肌肉男」丁海寅上週才出席路易威登台北101旗艦店開幕，本週五1/13又有國際知名男神要來啦！《與神同行》陰間使者朱智勳、與《黑幫少爺愛上我》泰國天菜Apo將雙雙抵台，現身DIOR台北101旗艦店開幕酒會！屆時還將與王淨、林柏宏、林哲熹、柯佳嬿、徐若瑄、曾敬驊等藝人同台亮相，讓粉絲們超期待。
記者蕭涵云/台北報導
為歡慶DIOR台北101旗艦店重新改裝盛大開幕，品牌特別邀請以《屍戰朝鮮》、《與神同行》走紅的韓國實力男演員朱智勛，及在泰劇《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》中，飾演保鑣的新生代泰國天菜Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo），兩位男神雙雙來台擔任活動嘉賓，將與王淨、林柏宏、林哲熹、柯佳嬿、徐若瑄、曾敬驊等藝人，閃耀DIOR台北101旗艦店開幕星光大道。
原為模特兒的朱智勳，在2006年成功以《宮：野蠻王妃》站穩一線演員地位，退伍後復出又以《與神同行》陰間使者一角再度暴紅，後續主演《屍戰朝鮮》、《智異山》也都引起高度話題。此次將為朱智勳睽違四年、第五度訪台，預計於1/13本週五傍晚6點左右現身，為DIOR台北101旗艦店開幕站台。