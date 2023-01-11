獨／刮刮樂買1號容易中？實測結果出爐 老闆娘急揭真相
每到過年前這個時機，台彩都會應景推出最新的刮刮樂，例如每年都會推出的「2000萬超級紅包」，還有每年因應生肖年推出的刮刮樂，例如今年的「金兔獎」500元刮刮樂。然而近日在一開賣之後，就已經有不少民眾前往購買，其中2000萬超級紅包更是已經刮出三張百萬的獎項，讓不少人都跪求「中獎方法」，在網路上瘋傳「編號001的刮刮樂」就幾乎都會中獎，即便不是大獎也不會槓龜。而《NOWnews》記者也實際前往彩券行實測，結果讓老闆娘大吃一驚，帶您來看看事情的真相到底是為何！
編輯中心/綜合報導
有網友先是在臉書社團「我愛刮刮樂！刮卡作公益」發文抱怨，表示新款的刮刮樂才剛上市不過沒幾天，結果許多獎項就已經被刮出，且還有三家彩券行公開「2000萬超級紅包」一百萬獎項被刮出，另外也有許多人購買其他款的刮刮樂也都有中獎分享，於是網友開始流傳「購買1號」是最容易中獎的秘訣，只要買編號為「001」的刮刮樂就會中獎。
《NOWnews》記者於日前前往信義區某間彩券行購買，特地選了三張編號「001」的刮刮樂，有「2000萬超級紅包」以及「黃金連線」還有「大三元」三款，結果實測刮出之後發現，2000萬超級紅包售價2000元中1000元，而另外兩張「黃金連線」跟「大三元」更是「慘槓龜」，編號「001」刮刮樂容易中獎的傳言實際上則不然。
另外也實測網友所說編號尾數「4」不吉利反而會中獎，記者實際購買編號「004」的「黃金連線」，結果中500元回本；另外「麻將」以及「金兔獎」也都嘗試尾數有「1」的數字，結果「麻將」中獎200元剛好回本，而「金兔獎」則是只中100元。唯獨隨便選的27號的「金兔獎」則是中獎1000元，賺了500元。
本次實測一共花了5000元，總共中獎3800元，其中按照網路上偏方所購買的，包括購買「1號」的刮刮樂、尾數帶「4號」的刮刮樂以及尾數帶「1號」的刮刮樂，發現除了自己隨機選擇的27號中獎超過彩券價值本身之外，其餘的僅有回本或者槓龜。
前往櫃檯兌換彩金時，老闆娘詢問為何都選擇特定數字購買，經解釋後老闆娘才驚訝得知原來網路上有如此傳言，彩券行陳姓老闆娘表示「難怪最近有許多人來買1號的刮刮樂還有尾數4的刮刮樂，但其實根本沒有什麼偏方啦.....如果真的有這種偏方，店家就自己全數包下來中大獎就好了，民眾還是憑直覺選購即可」。因此，民眾在選購彩券、刮刮樂時，還是不要隨意相信網路上偏方，進而砸大錢購買刮刮樂，換來的卻是一場空！（編輯：張嘉哲）