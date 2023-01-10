為《山椒》魚卵串！導演每週登3千公尺「半年睡不好」
金獎製作人與主持人麥覺明導演2023年最新生態力作《山椒魚來了》，記錄臺灣特有種、保育類動物「山椒魚」的調查研究，歷經17年的拍攝過程，麥覺明導演透露印象最深刻的是，電影首次完整記錄在山椒魚重要的棲息地，發現野生的山椒魚卵串，從卵到胚胎、到登陸上岸的完整發育過程，其中瞬間拍攝到的山椒魚生命誕生影像，即使是從事生態記錄多年的導演也非常興奮。
記者黃雅琪/綜合報導
《山椒魚來了》9日舉辦試片，不少熱愛登山與環境生態保育的重量級人士皆到場力挺，試片過程中，伴隨著山椒魚棲息地佈滿人為小白花（衛生紙）與老中青研究人員的交替更迭，音樂總監王希文的配樂情緒飽滿地引領著觀眾的心情起伏，不時聽到許多吸鼻子聲，試片後許多觀眾都紅了眼眶，紛紛表示：「原本以為《山椒魚來了》只是一部生態電影，沒想到是有故事有劇情、有熱血有熱淚的劇情生態片。」
麥覺明導演為了宣傳《山椒魚來了》使出渾身解數，日前至觀音山「硬漢嶺登山口」宣傳電影，3小時內吸引上百位粉絲齊聚，更有從新竹、桃園趕來五股觀音山，只為見麥覺明導演一面，其中最小的粉絲是不滿1歲的小嬰兒，全家都配戴著《黑熊來了》頭巾、抱著熊吉拉大玩偶，被麥覺明導演笑說是「魚與熊兼得」非常可愛。還有一位觀眾氣喘吁吁的出現，原來是他衝過頭，直接登頂硬漢嶺才發現麥導是在山下登山口宣傳，又馬上衝下山，大汗淋漓模樣讓工作人員又好笑又感動。
《山椒魚來了》為了拍攝山椒魚產卵過程，劇組連續半年、每週登3000公尺，就算是暴雨、氣象惡劣無法登山，雨一停拍攝團隊與研究團隊馬上衝上山，因為擔心暴雨影響到卵串的成長。麥導那半年都睡不好，無時無刻都在研究怎麼樣的角度記錄，才不致於影響到山椒魚和牠們的卵串胚胎，甚至連醫療、工程用的內視鏡都拿來嘗試，最後終於找到適合且畫素等級較高的鏡頭拍攝，非常有成就感。自然生態電影《山椒魚來了》將於2月10日於全台上映。