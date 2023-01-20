除夕夜禁忌多！「8大地雷」要注意　新的一年好運不間斷

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古人認為新年期間，家中充滿福氣、財氣，若是在初一到初四間掃地，便會將運氣一掃而空，因此衍生成新年時要從外往內掃，確保財氣留在家中，另外，丟掉家中垃圾，也會間接將福氣送走，這也是不少長輩眼中的大忌。
2.洗衣、洗澡
相傳在除夕這天洗衣、曬衣會吸引鬼神注意，進而帶來厄運，因此當天一定要把衣服晾乾，不可以整個過年都掛在衣架上，免得「濕過年」，影響健康運，另外，家中每個人最好都能在團圓飯錢沐浴完畢，若超過12點洗澡洗頭，恐會把新的一年財氣洗掉。
4.打破東西
除夕打破東西，古人認為將使新的一年「破運」、「破財」，若真的不小心打破碗杯，可將碎片用紅紙包裹，並唸出「歲歲（碎碎）平安」等吉祥話來化解。
5.禁爭吵
為迎接新的一年到來，除夕夜當天應避免與人爭吵、打罵小孩，同時也應注意不要說出「死」、「鬼」、「衰」、「倒楣」等此類的字詞，有和諧氣氛才能讓整年旺旺來。
6.禁關燈、太早睡
除夕夜燈火通霄不熄，俗稱「光年」，寓意來年前途光明、益壽延年，香火不斷，而當天晚上必須要守歲，外出的家人也要在午夜0時前回到家，由於「不睡」在台語中為「不睏」，睏字發音類似困，因此守歲象徵來年不會窮困。
7.過年欠債、討債
常聽有人說「欠錢不能欠過年」，古人認為年前一定要把欠別人的東西還清，否則未來一整年將事事不順，但若被別人欠錢，也千萬不要去要債，免得惹衰運上身。
8. 包單數紅包
每年農曆新年，最受小孩子期待的環節，就是發紅包了，在台灣人習俗中，尾數單數通常都用於葬禮，因此務必要注意放入偶數金額，而要特別注意的是「3000」這個數字，雖然是雙數，但字頭仍為3，所以仍算是單數，建議可以多加200變3200，紅包別忘記使用全新的，不可以使用舊袋。（編輯：陳苾暐）