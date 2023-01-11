7-11也有刮刮樂！「每天刮100張」方法瘋傳 他爽中大獎
隨著過年新春即將到來，除了台彩有推出刮刮樂備受討論之外，7-11也推出了刮刮樂的活動，包括7-11專屬APP的「遊樂場刮刮樂」，另外還有OPEN POINT的APP也有刮刮樂活動。而近日，就有網友分享自己發現OPEN POINT刮刮樂的有技巧，只要跟著操作的話，就能夠無限刮刮樂，有網友還為此刮到「888點OPEN POINT」，相當高興。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11/全家各超商新品資訊共享區」貼文指出「在此徵求互相填寫邀請碼，這個OPEN POINT刮刮樂一天可以免費玩一次，之後要玩的話一次是OP點數2點，不過如果互相填邀請碼的話，『邀請人』可以得到2張貼紙、『被邀請人』可以得到1張貼紙，貼紙2張就能換OP點數1點，就能免費刮刮樂了！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「真假！這樣不就可以無限刮刮樂嗎？」、「謝謝分享，長榮里程是我的了！」、「我一天狂刮40張欸，輸入到手好酸XD」、「謝謝分享，真的是鬼腦袋」、「感恩分享，準備來互相輸入了」另外，也有網友分享自己一天輸入了上百組序號，最後換到一百張刮刮樂，終於刮到「888點OPEN POINT的五獎」，由於OPEN POINT點數一點等於1元，實際上就是刮到888元的現金，是非常不錯的獎項！
事實上，如果邀請別人可以得到兩張貼紙，被邀請的話就可以得到一張貼紙，不過前提是要花OPEN POINT點數兩點使用「刮刮樂一次」才能得到此回饋，根據《NOWnews》記者實測，在A同事使用刮刮樂之後輸入B同事的邀請碼後，B同事會獲得兩張貼紙，A同事則獲得一張貼紙；而B同事如果使用刮刮樂並且輸入A同事的邀請碼，則會獲得一張貼紙，A同事則也會拿到兩張貼紙，雙方皆會獲得三張貼紙。
而根據APP所寫，兩張貼紙可以換一點OPEN POINT點數，兩點OPEN POINT點數又可以換一張刮刮樂、10點OPEN POINT又可以換六張刮刮樂規則來看，只要有七個人互相輸入邀請碼，就有21張貼紙，可換10點OPEN POINT點數，又可以多換六張免費的刮刮樂，難怪許多用戶拼命與用戶交換邀請碼，以賺取免費刮刮樂來博取大獎。（編輯：張嘉哲）