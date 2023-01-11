繼光香香雞首推「雞鴨塊」 新春抽1人獨得100份炸雞
繼光香香雞新年出新招！不讓麥克雞塊專美於前，繼光香香雞歡度50週年慶，全台首創「黃金鴨香寶」，主打「撲克牌花色」造型的雞鴨塊，春節再推出「想發發」優惠價388元「開運聚財組」分享餐，放滿香香炸雞、阿根廷魷魚、黃金鴨香寶、甜心地瓜球等多樣人氣炸物。並祭出雙重新春好運活動，天天抽獎香香炸雞紅包，還有機會「1人獨得10份香香炸雞」、甚至「1人獨得100份香香炸雞」！或短短6天內將送出1800份炸雞及各種贈禮，總獎項價值高達870萬。
記者蕭涵云/台北報導
歡度50週年慶，繼光香香雞以「WOW50」概念貫串整年度主題，1/12起全台首創將雞鴨肉混合而成的獨家「黃金鴨香寶」，鮮嫩甘甜的無骨雞鴨塊還打造成「撲克牌花色」造型，要和麥克雞塊比美。酥炸後可以沾上番茄醬或灑入香辣椒鹽粉（可二擇一），單點新品價80元（內含5塊鴨香寶）。
春節再推出「開運聚財組」分享餐，一次放滿香香炸金雞（香香炸雞）、年年魷魚（阿根廷魷魚）、招財鴨香寶（黃金鴨香寶）、甜心大吉（甜心地瓜球）等多樣人氣炸物，同步於1/12～2/28上市。還祭出「想發發」新年優惠價388元（原價430元），現省近50元。
歡慶新年繼光香香雞更推出雙重新春好運活動，1/12-2/28期間購買「開運聚財組」即可獲得趣味十足的「新春好運籤」，限量6000組；除夕至初五2023/1/21(六)～1/26(四)，共6日獨寵「會員好運天天抽」，每日透過會員系統天天送抽獎炸雞紅包，不只有機會抽中「香香炸雞」(中份1份，每日100名將抽出600名)、「1人獨得10份香香炸雞」(中份，每天1名共將抽出6名)、甚至「1人獨得100份香香炸雞」(每天1名共將抽出6名)！短短6天內將送出1800份炸雞及各式炸物優惠券，總獎項價值高達870萬。
另外，麥當勞準備迎接農曆新年，歡慶「金迎招財堡系列」十年回歸，不只打造「期間限定春節分享盒包裝」、送上「好運紅包袋」，還推出「加購指定飲品享買1送1」優惠；1/11～1/31歡樂送消費滿38元起輸入優惠碼「23Jan」，再享熱經典那堤、熱經典美式或金黃地瓜條三選一「買1送1」。