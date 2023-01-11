全家買咖啡「改講這句」大降價！她結帳愣：店員自己教的
台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。其中包括全家咖啡以及7-11咖啡都是受到相當多人喜愛。近日，就有網友分享自己要去買咖啡請同事喝，結果店員直接親自教學，表示如果要買大份量咖啡，可以說要「分享壺」，不僅省錢又方便，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
一名網友在「全家便利商店/7-11超商新品分享區」貼文指出「上週補班日想要慰勞辛苦的同事們，本來打算一口氣買10多杯咖啡請大家喝，結果店員突然推薦我買『分享壺』，說這個一壺大概是12杯的小熱美式，原價280只要222元，原本還在思考分享壺長什麼模樣，結果它就是一個手提紙箱加上飲水口，裡面有鋁箔袋，可以保溫咖啡，實在很實用呢！」
貼文一出，網友紛紛回應「哇！這真的很方便欸！而且還便宜很多」、「有活動的時候，我們公司天天買，超級划算」、「加班的時候可以叫個一壺！」、「下次加班我也要來買個一壺，很讚喔」、「這個很酷耶！沒有看過」、「原來還有這種！滿好的」、「好特別，感謝分享」、「感謝分享，下次要來買看看！」
而事實上，經記者實際查詢發現，該款「美好分享壺」其實全家早就在2016年就推出，內容量約12杯小杯美式，會附上紙杯、奶油球及糖球，售價280元，經常都會搭配活動有所特價，然而即便沒有活動特價，全家一杯小杯美式25元，12杯等於300元，該分享壺只販售280元也同樣是便宜20元，目前根據官網顯示，「美好分享壺」現在正好有在特價，從1月11日到2月21日一壺只要222元，等於一杯小美式只要18.5元，真的是便宜到不行，因此下次要去買大量美式咖啡時，不仿也可以參考看看這個獨特的「美好分享壺」哦！（編輯：張嘉哲）