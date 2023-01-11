流水席之亂鬧到退婚！她喊：來我婚禮選伴 對象名單超狂
近日流水席之亂在網路上鬧得沸沸揚揚，目前最新近況雙方已經確定不結婚了！而女方卻獅子大開口要求精神賠償，高達150萬元，還是鬧得相當難堪。對此，就有三月即將結婚的新娘向男主角喊話，表示他可以帶一家人來自己婚禮吃喜酒，並且挑選對象，引起廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
一名女網友也在臉書社團「匿名2公社」貼文指出「我的婚禮正巧是三月，這次婚事都是我自己親力親為，我願意邀請流水席之亂的男主角，以及他的家人一起來參加婚禮，會直接開一桌給你們，不會收禮金且還會發送喜餅」。
「我的閨蜜伴娘們許多都是單身」女網友提到「各個財力和能力相當出色，有護理師、營養師、外企高管，年齡在30歲左右，都是靠自己的努力才有今日的成績，你們可以在我的婚禮上物色新的媳婦，唯一的要求只有，如果成功牽到紅線，我想吃正港的流水席」。
貼文一出，不少網友紛紛狂讚表示「好人一生平安！我們也都希望男主角早日找到好歸宿」、「這個發文真的很有誠意a」、「希望妹妹快點發現你的發文，哥哥的事情都是她在張羅的XD」、「舊的不去新的不來啦！大推這篇」；不過由於對象條件良好，也讓不少網友紛紛歪樓表示「哇哩勒！這種好料怎麼可以讓他獨佔啊！哪裡能報名？」、「有車有房....有點肥！可以報名嗎？」、「肥宅工程師求報名啊.....」不過由於該社團也同樣是匿名發文，其實彼此都找不到彼此，即便男主角有心，要連絡上該女網友恐怕也是困難。（編輯：張嘉哲）