綠色奇蹟1／一片葉子可賣10萬！觀葉植物成居家園藝新寵

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原本陳淑英也對觀葉植物無感，覺得會開花的拖鞋蘭盆栽才美麗，當初會投入到觀葉植物，主要因為外國客人開始詢問她的公司，有沒有賣觀葉植物，她才意識到這股「綠色奇蹟」，可能是未來的主流。她說，蘭花產業發展20多年，難免有些疲軟，再加上台灣的年輕人根本對蘭花無感，她覺得觀葉植物或許是另一條路。她說，要讓觀葉植物產值變大成為產業，辦展競賽是第一步，透過競賽可以讓優秀的種植者出現，帶動整體觀葉植物的種植技術。
台灣蘭花育種協會監事陳易聖也同意，要讓觀葉植物像蘭花發展起來，辦比賽是最好的方式，比賽有獎金有競爭，大家的意願就會高。他認為，台灣很適合也很有潛力發展觀葉植物，因為這個風潮是全世界的，目前雖然受疫情影響，但是觀葉植物是可以走進家庭的，只要能帶動它成為居家美化的植物，就能產生規模經濟。
家中兩代都種植蘭花，陳易聖很了解觀葉植物是怎麼打進市場的。相較於蘭花普遍一年開花一次，不開花的時候就像一些草，沒什麼特色，年輕人的刻板印象裡蘭花很難栽種，又要等很久才開花，所以一直很難打進台灣的內需市場，但觀葉的優勢在於「快」，年輕人喜歡速食文化，觀葉植物全年都會生長，還可以看到漂亮的葉子，這是蘭花比不上的地方。
台灣的亞洲鄰國泰國，發展觀葉植物比台灣早好幾年，這幾年也都有在辦觀葉植物競賽。陳易聖說，台灣一定追得上。因為台灣種蘭花很多年，組培（大量種植）技術好，而且蘭花的組培技術需要無菌環境，進入門檻更高，觀葉植物就技術面看，不是問題。
陳淑英也說，台灣一定有機會急起直追，因為觀葉植物種植環境需要溫室，台灣水電費用相對成本低，有利於發展，另外觀葉植物中很受歡迎的火鶴花屬類很怕熱，台灣的氣候條件比泰國涼爽一些，更適合栽種，這也是優勢之一。
2021年觀葉植物的產值已經破10億元，這股綠色風潮，從全球開始，席捲台灣，也讓安靜的埔里小鎮因為這場展覽熱鬧起來。一棵綠色植物，一場展覽有機會活絡地方觀光，觀葉植物的市場熱度讓台灣除了有蘭花王國美名，更有潛力靠觀葉植物走向國際。