威力彩衝4.7億！彩券行員工抖「隱藏買法」 中獎率提升
想過好年就趁現在了！威力彩頭獎已經連續槓龜21期，今（12）日獎金上看4.7億元，讓不少彩迷都前往購買彩券，盼望財神爺能夠來敲門。而就有彩券行員工出面表示，提醒許多人購買彩券時都會使用「電腦選號」，如果發現號碼不是很滿意的話「其實可以作廢重買」，讓不少網友看了相當驚訝，引起討論。
編輯中心/綜合報導
一名彩券行員工在「Dcard」貼文指出「大家購買彩券的號碼如果不喜歡，例如電腦選號選出來不喜歡這組號碼，是可以立即請員工作作廢再重新電腦選號的，但是必須要在10分鐘內反應，請大家不要離開了才要求喔！」
彩券行員工也提醒「台彩的開獎時刻是晚上8點半，這時候只要是當天有開的獎項，8點至8點05是無法購買的」舉例來說，禮拜一、四是威力彩開獎，那麼我在禮拜一晚上8點至8點05分就會無法買威力彩，即便是想買禮拜四（下期）也不行喔！」
貼文一出，讓不少網友紛紛回應「之前過年就去買大樂透加碼的，結果四張印出來都跟大便一樣的數字，原來可以重選」、「原來電腦選號可以重選，前天去電腦選了威力彩跟大樂透各兩組，四組的號碼都15以內的號碼，一看就感覺不好中的號碼」、「原來電腦選號可以重選＝＝之前威力彩30億那次，選到超屎號碼，感覺就不會中，能重選至少中獎率能提升一點」；另外也有員工提到「通常作廢只能一次喔，如果真的不喜歡電腦選號號碼，還是自己選比較實在」。（編輯：張嘉哲）