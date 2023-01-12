7-11柑橘拿鐵「杯塞超Q」！他狂喝10杯送10個 拆開臉綠
過年即將到來，各通路商陸續推出許多春節周邊商品，7-11除了有販售人氣福袋之外，連在咖啡上也有小巧思，除了門市杯身全換上喜氣洋洋的2023兔年生肖杯，只要購買「柑橘風味拿鐵」，還會免費送一款超可愛的「橘子杯塞」，上頭有「大」、「吉」、「利」的字樣，不少人都想湊成一個「大吉大利」，結果有網友實測買了10杯之後，打開瞬間無語，引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家/各超商新品分享區」貼文指出「這到底是啥機率，一個利字都沒有，是要我大到哪時啦XD」只見貼出的照片，該位網友已經狂喝10杯柑橘拿鐵，也拿到10個杯塞，不過尷尬的是，杯塞拆開之後，一共獲得7個「大」、3個「吉」，就是沒有「利」字，讓他哭笑不得。
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的快笑死，喝10杯還集不滿XD」、「今天我同事也買了6杯，就有大吉大利了哈哈哈哈」、「這個會不會太衰哈哈哈哈」、「我買三杯只有吉利利！是不是大都被你偷走了啦」、「哭啊我都沒有大！都被你拿光了啦」、「我妹拿到5個利.....她傻眼」、「可以開個互換的版嗎，我是吉利吉利吉利，崩潰哈哈哈」。
而對於這次推出的「大吉大利柑橘風味拿鐵」，7-11表示，除了掌握新春年節氛圍，更因應冬季是柑橘產季，將柑橘果香結合拿鐵，1月11日至1月25日祭出「吉利價」，中杯熱飲特價68元、大杯冰飲特價78元。而且買柑橘拿鐵免費贈送1款立體橘子杯塞，印有「大」、「吉」、「利」字樣，限量32萬個。（編輯：張嘉哲）