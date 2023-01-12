全家福袋外包裝拆開別丟？內行揭「用途」 眼睛會先脫窗
全家一年一度的新年福袋日前開賣，其外包裝雖然是紙做的，沒有像7-11外包裝精緻還能夠使用，但因為祭出300萬現金頭獎，仍舊讓不少顧客買個幾袋來試試手氣。而近日，就有網友分享全家福袋外包裝其實有額外的用途，結果讓不少人看完直呼「眼睛真的會先脫窗」，掀起話題。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家/各超商新品分享區」貼文指出「等人的時間太無聊了，買了一個來割割看」只見該網友買了一個福袋之後，發現外包裝的印製圖案相當漂亮，而全家福袋雖然是紙袋，但相對比一般紙張更硬更厚，於是他沿著線條將其割下來，就變成喜氣洋洋的春節裝飾品，可以當作佈置家中、房間等等。
貼文一出，不少網友紛紛回應「好厲害！我也要來割看看XD」、「笑死，我都直接丟掉，都忘記外包裝圖案可以這樣」、「我以後買福袋，可能都是為了紙雕......」、「怎麼沒想到，不過這個眼睛會脫窗吧XD」、「完蛋我突然想去買一袋回來割」、「哇勒！割下來還真的蠻漂亮的欸，想買一袋來割了」、「看到這個害我又想去買一個來雕看看 ，之前買兩個已經丟回收，太晚看到了XD」、「原來是這個用途，我都丟了說」。
另外，也有不少人提到「我已經割兩年了，但每次都割到靈魂出竅XD」、「真的割到快脫窗，但是割完超級有成就感，而且拿來佈置真的超級美」、「我都這樣省春聯的錢XD割完真的很美喔」、「同好，我也已經割了兩個XD」。（編輯：張嘉哲）