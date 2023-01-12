賣場狂開百元快剪！內行曝「真實月薪」驚呆：3年賺百萬
在許多大賣場裡都還能看到百元理髮的蹤跡，只需投入100元，就能享受剪髮服務，對此就有網友好奇問「剪頭髮100元，利潤好嗎？」貼文曝光後立即引起熱議，有知情人透露：「我家這邊有一家生意很好，一個剪髮師一天大概可以剪30顆，一個月大概就6-8萬。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「剪頭髮100元，利潤好嗎？」為題，表示常去平價百元快剪理髮，剪完頭髮發現成果還不錯，且還只要100元，覺得CP值很高，不過通常百元快剪都是開在大賣場，貌似店租不便宜，讓他好奇問：「真不知那些理髮師薪水有多少呢？ 」
貼文一出，網友紛紛留言，「感覺不好賺」、「討生活而已」、「拼人頭的不會太好看」、「有無客人才是重點」、「之前跟理髮師聊過，沒啥底薪是用抽成的」，但也有人認為，「人數取勝阿，你去高級髮廊看裡面都在滑手機等客人上門」、 「一顆頭15分鐘好了，一小時也有4顆，這樣就400了，蠻好賺的吧」、「超高，尤其剪老人平頭」、「剃刀剃一個光頭才多少時間，當然賺翻」。
另外，也有知情網友透露，「我家這邊有一家生意很好，一個剪髮師一天大概可以剪30顆，一個月大概就6-8萬」、「我家附近100元5分鐘剪一顆頭，三年賺一百萬」。（編輯：賴禹妡）