限5天！7-11烏龍麵買1送1被推爆　全家900ml鮮奶破盤69元

Apple新詐騙又來了！超逼真手法公開　她慘遭盜刷3萬崩潰

▲詐騙集團近日將腦筋動到Apple頭上，讓不少用戶都深受其害，且越來越多人遭到詐騙。（示意圖／記者周淑萍攝）
▲詐騙集團近日將腦筋動到Apple頭上，讓不少用戶都深受其害，且越來越多人遭到詐騙。（示意圖／記者周淑萍攝）

編輯中心/綜合報導

詐騙集團腦筋動到Apple頭上了！近日網路上開出現有許多人收到「冒稱Apple官方寄來的信件」，結果因未注意看其寄件者，結果跟著步驟更改ID帳號密碼，甚至接收手機驗證碼，導致自己的帳號不翼而飛就算了，還會接連接到多筆盜刷的簡訊，不僅帳號廢掉可能需要更換整支手機，還要付被盜刷的金額，《NOWnews》就帶您來看實例，一定要提醒身邊所有親朋好友，千萬不要被騙！

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名黃先生向《NOWnews》投訴，表示日前老婆收到一封Email，上頭看似是Apple寄過來的信件，內容大約告知「目前該帳戶有一筆交易受到限制，疑似被盜刷，不過Apple先行擋下來，為了保護資安，要點擊信件當中的連結更改密碼」。

▲
▲黃先生向《NOWnews》投訴，表示最近收到一封「冒稱Apple官方」的信件，結果老婆不疑有他遭到詐騙。（圖/黃先生授權提供）
而由於該寄件人連名字都是Apple，且整個格式還真的與Apple官方寄信格式相當接近，於是黃先生老婆不疑有他的點入連結進行更改密碼，接著詐騙集團會寄送「驗證碼簡訊」要求填入，填寫完成後，隨即馬上發現手機的ID帳戶直接被登出，接著就開始陸續收到盜刷的簡訊，黃先生提到「一開始都是幾千塊大筆的金額，後面就是490元一直刷一直刷」總金額高達3萬元

隨後黃先生打電話到APPLE進行申訴，不過48小時後Apple原廠回覆審核沒通過，黃先生推測認為「因為這個帳號是Apple帳號付款，轉到電信帳單繳費的，中間的審核機制有可能比一般的銀行審核不嚴謹，也不知道審核機制是什麼，怎麼判定這個帳號的消費行為是否是被盜刷」總之最後經過Apple、電信業者聯繫後，目前必須要自己吞這筆3萬元的盜刷金額。

▲
▲黃先生老婆更新完密碼後，帳號直接被盜用開始被盜刷，起初都是大筆的金額，後面開始陸續出現490元的刷卡額度。（圖/黃先生授權提供）
更慘的是，由於不只密碼已經被詐騙集團更動，連綁定的手機號碼也被更改，造成黃先生老婆使用的手機只要有關需要使用「蘋果ID帳號密碼」的東西已經不能使用，而想要重置手機登出也需要使用「手機號碼」，但都已經被篡改，等於帳號完全廢掉，而手機也無法恢復原廠設定，還要負擔被盜刷的金額，目前仍積極與蘋果官方溝通中。

事實上，Apple信件詐騙從去年底開始就已經有陸續傳出消息，連藝人大牙周宜霈也是受害者之一，提醒民眾如果莫名其妙收到來自「Apple的信件」，請一定要記得點開信件查詢寄件人的信箱帳號是否為「@apple.com」，另外也要注意信件內的用詞是否有帶有中國用語等詞彙，如果真的最近都無使用APPLE官網購買物品等情況，卻突然收到奇怪的信件，不確定還是打到蘋果客服聯繫確定再說，以免被詐騙！（編輯：張嘉哲）

▲
▲收到莫名的Apple官方信件，一定要記得點開查看「寄件者信箱」。（圖/黃先生授權提供）

威力彩衝4.7億！彩券行員工抖「隱藏買法」　中獎率提升

今年補班超多太煩！網認這天最無解　2行業想哭都沒資格

7-11柑橘拿鐵「杯塞超Q」！他狂喝10杯送10個　拆開臉綠

全家福袋外包裝拆開別丟？內行揭「用途」　眼睛會先脫窗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀