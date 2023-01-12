Apple新詐騙又來了！超逼真手法公開　她慘遭盜刷3萬崩潰

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而由於該寄件人連名字都是Apple，且整個格式還真的與Apple官方寄信格式相當接近，於是黃先生老婆不疑有他的點入連結進行更改密碼，接著詐騙集團會寄送「驗證碼簡訊」要求填入，填寫完成後，隨即馬上發現手機的ID帳戶直接被登出，接著就開始陸續收到盜刷的簡訊，黃先生提到「一開始都是幾千塊大筆的金額，後面就是490元一直刷一直刷」總金額高達3萬元。
隨後黃先生打電話到APPLE進行申訴，不過48小時後Apple原廠回覆審核沒通過，黃先生推測認為「因為這個帳號是Apple帳號付款，轉到電信帳單繳費的，中間的審核機制有可能比一般的銀行審核不嚴謹，也不知道審核機制是什麼，怎麼判定這個帳號的消費行為是否是被盜刷」總之最後經過Apple、電信業者聯繫後，目前必須要自己吞這筆3萬元的盜刷金額。
更慘的是，由於不只密碼已經被詐騙集團更動，連綁定的手機號碼也被更改，造成黃先生老婆使用的手機只要有關需要使用「蘋果ID帳號密碼」的東西已經不能使用，而想要重置手機登出也需要使用「手機號碼」，但都已經被篡改，等於帳號完全廢掉，而手機也無法恢復原廠設定，還要負擔被盜刷的金額，目前仍積極與蘋果官方溝通中。
事實上，Apple信件詐騙從去年底開始就已經有陸續傳出消息，連藝人大牙周宜霈也是受害者之一，提醒民眾如果莫名其妙收到來自「Apple的信件」，請一定要記得點開信件查詢寄件人的信箱帳號是否為「@apple.com」，另外也要注意信件內的用詞是否有帶有中國用語等詞彙，如果真的最近都無使用APPLE官網購買物品等情況，卻突然收到奇怪的信件，不確定還是打到蘋果客服聯繫確定再說，以免被詐騙！（編輯：張嘉哲）