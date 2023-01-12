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送神日6禁忌曝！專家指「1動作」觸怒神明：恐害家運不順

▲命理專家小孟老師透露，在送神日有6個禁忌千萬別犯，否則恐招來家運不順的後果。（示意圖／翻攝pixabay）
▲命理專家小孟老師透露，在送神日有6個禁忌千萬別犯，否則恐招來家運不順的後果。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

1月15日為送神日，傳說每年農曆12月24日都會由玉皇大帝的弟弟「灶王爺」，領軍帶領眾神回天庭報告民間是是非非與疾苦，因此凡人會在送神日準備甜食，讓灶神吃甜甜說好話，而眾人也會在這一天清囤，也就是要把佛桌、香爐、祖先牌位、佛像清理乾淨，對此，命理專家小孟老師就透露，在送神日有6個禁忌千萬別犯，否則恐招來家運不順的後果，提醒大家一定要注意！ 

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送神日這天要怎麼準備供品、怎麼拜拜呢？（圖／shutterstock）
▲傳說每年農曆12月24日都會由玉皇大帝的弟弟「灶王爺」，領軍帶領眾神回天庭報告民間是是非非與疾苦，因此凡人會在送神日準備甜食，讓灶神吃甜甜說好話。（示意圖／shutterstock）
【習俗】

1.準備供品： 

三牲、水果5樣、甜粿，甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對，花一對。 

紙錢： 

壽金、刈金、馬甲。 

【祭拜方法】

先在神明桌上放上供品，點燃蠟燭，將供品放在神明桌，燒三柱香請眾神來用餐，可到廚房拿香拜一下請灶王爺到神桌用餐，並祈求灶王爺回天庭後能為自己與家人多美言幾句。 

*註： 

更有誠意的人會在廚房準備多一份牲禮來祭拜。 

祭拜完燒完紙錢再放鞭炮，讓灶神熱鬧回天庭。 

若住的地不可以燃放鞭炮，可以使用鞭炮音樂聲音，在廚房播放即可。 

2.清囤順序： 

送完灶神完後，我們要開始清囤，清囤順序是到佛桌燒香稟告神明與祖先說要開始清囤，即可開始，第一步先清理神像，因為神明最大。第二步清理神明香爐。第三步清理祖先牌位。第四步清理祖先香爐。 

第五步清理佛桌。第六步清理擲杯。 

3.不可以倒爐： 

清囤時神明與祖先香爐，可以拿全新湯匙舀起香灰，再放入濾網裡，濾網要置於香爐上方，再舀起香灰，這個動作是要過濾掉香灰中的硬塊，再把過濾好的香灰放入香爐裡。 

千萬要注意清囤不可以將香爐中的香灰直接倒出來，以免一整年一直走衰運，好運被倒光。 

最後倒進去的香灰要抹平，因為這樣象徵平安圓滿。 

4.大年初四記得接神：

俗謂：「送神早，接神晚」，因此接神的祭拜大多要在大年初四下午4：00後來進行，準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。 

5.祭拜地點廚房、神明廳： 

一般都在神明桌拜，若家中沒有安置神明廳，可在廚房爐灶上祭拜，或在餐桌上來拜。 

【送神日禁忌】

1.不可以說壞話吵架： 

送神日是吉日，在前二天都不要吵架，以免灶王爺一去不回，或到天庭說家裡是非。 

2.送神不可以太晚。 

今年祭拜時間最佳時刻為早上5：00-7：00，拜灶神若太晚拜，灶王爺會來不及回天庭，因此越早拜越好。 

3.神像、香爐、祖先牌不要亂搬動： 

清囤完神像、香爐、祖先牌位不要亂放位置，務必歸位。 

4.不宜直接用水清洗佛像與牌位： 

不宜直接用水清洗佛像與祖先牌位以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。 

5.送神完再開火： 

送神日讓神明好好休息，送完神後再開火，若非得開火，建議開小火，並保持好心情。 

6.清囤不宜有負面情緒： 

清囤時千萬不要有負面情緒，一但有負面情緒，神明與祖先會感受到負面磁場，因此建議清囤時保持愉悅的心情。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】      

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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