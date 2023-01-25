2023上半年強片！凱特布蘭琪神級演技　蟻人與黃蜂女回歸

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《敲敲門》是《靈異第六感》、《探訪》、《分裂》導演奈沙馬蘭最新力作，改編自暢銷恐怖小說《世界盡頭的小木屋》，故事敘述4位手持武器、來意不明的陌生人，打算強行闖入並挾持在小木屋度假的一家三口，強調絕不會傷害他們，但明確告知3人中必須選擇1位自我犧牲，且歷史上有很多家庭也被選中做出這項決定，才能及時阻止世界末日的發生。
該片網羅《沙丘》、《星際異攻隊》戴夫巴帝斯塔；東尼獎得主及艾美獎入圍者強納森葛洛夫；《哈利波特》系列的「榮恩」魯伯特葛林特等人演出，奈沙馬蘭過往作品的特色，都在結尾安排反轉劇情，令觀眾意想不到，這次要玩什麼哏，只能進戲院找答案。
《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania，2/15上映）
《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》是漫威電影宇宙第五階段首部作品，片長2小時05分，比前兩部多出8分鐘，為《蟻人》獨立系列電影最長的一集，本集講述超級英雄搭檔「蟻人」史考特與「黃蜂女」荷普重返大銀幕再度搭檔攜手出擊，偕同荷普的父母、前神盾局科學家皮姆博士與「第一代黃蜂女」珍娜，以及史考特已長成亭亭玉立青少女並亦具科學家頭腦的女兒凱西，這個意外組成的一家人更始料未及誤入神秘宇宙「量子領域」，卻也得以在其中探索並與奇異生物互動，展開一場超越他們想像極限的精采冒險。
本片卡司原班人馬再度聚首，曾被時人雜誌選為地表最性感男人的保羅路德，以絕佳喜感回歸飾演蟻人，影集《LOST檔案》、《哈比人》伊凡潔琳莉莉化身黃蜂女荷普，再次與蟻人完美搭配，近年鮮少接戲的金獎影帝麥克道格拉斯再度飾演黃蜂女老爸、前神盾局科學家皮姆博士，金獎提名演技派女星蜜雪兒菲佛再次飾演皮姆妻子兼第一代黃蜂女珍娜，影集《美麗心計》、《換人殺砍砍》新秀女星凱瑟琳紐頓加入成為新成員，飾演長大後的蟻人女兒凱西，令人矚目的大反派「征服者康」則找來強納森梅傑斯擔綱漫威宇宙繼「薩諾斯」後的超級大魔王重要一角。
《法貝爾曼》（The Fabelmans，2/17上映）
《法貝爾曼》為大導演史蒂芬史匹柏根據自己的童年改編的半自傳作品，甫在今年金球獎奪下戲劇類最佳影片、最佳導演大獎，描述電影製片人薩米法貝爾曼的成長及投身電影界的歷程，一名年輕人發現了一個令人震驚的家庭祕密，並且探討了電影的魔力是如何幫助我們看到關於其他人和自己的真實面貌。
該片主要演員有曾入圍4次奧斯卡獎、《斷背山》、《海邊的曼徹斯特》、《夢露與我的浪漫週記》蜜雪兒威廉絲；《蝙蝠俠》、《黑金企業》保羅丹諾；《史帝夫賈伯斯》、《美國泡菜》塞斯羅根；《終極戰士：掠奪者》、影集《美國舞男》蓋布瑞拉貝爾；《七日之癢》、《性本惡》、奧斯卡獎入圍者珍妮柏林；《從前，有個好萊塢》、《13小時：班加西的秘密士兵》茱莉亞巴特斯等人。
《TÁR塔爾》（Tar，2/24上映）
奧斯卡影后凱特布蘭琪在《TÁR塔爾》再次展現神級演技，詮釋德國知名管弦樂團史上首位女性首席指揮家莉迪亞塔爾（Lyndia Tár），本片設定在古典音樂的世界，講述被視為現今世上仍活著、最偉大作曲家（指揮家）莉迪亞塔爾的故事，而其實這是導演陶德菲爾德虛構的故事，並非真人真事，但觀眾在看了電影後依然分不清楚哪些是虛、哪些是實，因為莉迪亞塔爾完全勾起了大眾對於「#MeToo運動」之後，對於「取消文化」的抵制，那些言行不一、政治不正確的人，即使是各行各業佼佼者，都難逃被抵制下台的命運。
凱特布蘭琪已憑此片拿下2022年威尼斯影后，今年金球獎再抱走戲劇類最佳女主角，強勢問鼎第95屆奧斯卡影后，她為角色重新學習彈鋼琴，學習如何指揮，學習說道地的德語，電影除了有凱特布蘭琪，還有《金牌特務》、《時尚惡女:庫伊拉》馬克史壯；《慾望摩天輪》諾耶咪梅蘭特；影集《反恐危機》、《為愛出走》、《回不去的時光》妮娜荷絲及《我想念我自己》、《不可能的任務：全面瓦解》亞歷鮑德溫。
《女王》（The Woman King，3/10上映）
《女王》由東尼獎、奧斯卡女配角薇拉戴維斯飾演女將軍娜妮絲卡，帶領西非達荷美王國的全女子軍團，保衛自己的國家以及守護自己的家人。本片改編自真實事件，這群驍勇善戰猶如神話中亞馬遜女戰士的禁衛軍，在17至19世紀締造多項讓後人傳頌的偉大事蹟，故又名「達荷美亞馬遜」，而漫威電影《黑豹》中瓦干達的皇家女子部隊，就是啟發自這支傳奇的女戰士軍團。
這部女性史詩鉅片，去年在北美上映，以1900萬元美金（約5億7000萬元台幣）的驚人成績搶下票房冠軍，知名電影評論網站「爛番茄」也給該片99%新鮮度，不僅獲得觀眾喜愛，影評人也對本片讚譽有加，在142篇評論中得到94%的新鮮度。