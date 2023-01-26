2023上半年強片！殺神PK葉問　《星際異攻隊3》保密到家

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驚悚大師凱文威廉森《驚聲尖叫》系列正宗續集，身處幾百萬人的大城市裡，沒有人聽得到你的尖叫，劇情延續第五集，繼上一次鬼臉殺手大開殺戒後，4名逃過毒手的倖存者決定告別伍茲柏勒鎮，展開他們新的人生篇章，沒想到，搭乘地鐵時，赫見熟悉的鬼臉隱身人群中，殺機再度降臨在他們身上。該系列靈魂人物「席妮」妮芙坎貝爾因片酬不公問題婉拒回歸。
在這部《驚聲尖叫》最新系列作中，上集6位演員皆回鍋原角色，包括以影集《星期三》紅透半邊天的珍娜奧蒂嘉（飾演塔拉卡本特）、梅莉莎巴雷拉（飾演珊曼卡本特）、潔絲敏莎懷布朗（飾演敏蒂米克斯馬汀）、梅森古丁（飾演查德米克斯馬汀）、海蒂潘妮迪亞（飾演可碧里德），以及元老演員寇特妮考克絲（飾演蓋兒魏德斯），另有全新演員陣容加入演出。
《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods，3/17上映）
《沙贊！眾神之怒》接續描述青少年比利貝特森的故事，只要他喊出神奇字眼「沙贊」，就會立刻變身為成人身體的超級英雄沙贊，不過接地氣的他，也被封為是「最中二的超級英雄」，劇情描述比利為了對抗反派的威脅，把超能力傳給寄養家庭的兄弟姊妹，組成「沙贊家族」，預告中大玩《玩命關頭》的家人哏，令人發噱，而本集新卡司有飾演擎天神阿特拉斯女兒「Hespera」的海倫米蘭、飾演「Kalypso」的劉玉玲及瑞秋曾格勒。
續集由原班人馬演出，柴克萊威（飾演沙贊）、亞瑟安傑爾（飾演比利貝特森）、傑克狄倫葛雷瑟（飾演佛萊迪費里曼）、亞當布洛迪（飾演超級英雄佛萊迪）、羅斯巴特勒（飾演超級英雄尤金）、梅根古德（飾演超級英雄黛拉）、D.J.科特羅納（飾演超級英雄佩卓）、葛莉絲福爾頓（飾演瑪莉布隆菲爾德／超級英雄瑪莉）、費絲赫曼（飾演黛拉達德利）、陳琦燁（飾演崔尤金）、喬芬阿曼（飾演佩卓潘納）、瑪莎米蘭絲（飾演蘿莎范斯奎茲）、庫柏安德魯斯（飾演維克多范斯奎茲）及吉蒙韓蘇（飾演巫師）。
《捍衛任務4》（John Wick: Chapter 4，3/24上映）
《捍衛任務》系列原班人馬打造最新史詩篇章《捍衛任務4》，劇情講述約翰維克（基努李維 飾）經歷上集的事件後，繼續與驅逐他的殺手組織「高桌會」展開對抗，隨著懸賞金額的不斷飆升，約翰維克將迎來他殺手生涯最強大的對手。基努李維坦言，就動作場面而言，本片是他拍過最困難的電影，透露會有多方人馬加入獵殺約翰維克的行列，片中有大量、全新的動作場面，包含馬術、雙截棍、弓箭等嶄新元素，絕對會讓熱愛這系列的觀眾耳目一新。
本集加入兩位國際巨星參與演出，分別是日本男星真田廣之，香港男星甄子丹，真田廣之將為本系列帶來嶄新日式武打場面，而飾演盲劍客「肯恩」的甄子丹，會與基努李維在大銀幕展開對決，據傳製作團隊因為甄子丹在片中的出色演出，讓肯恩一角擁有與約翰維克截然不同的角色魅力，將有望為他發展全新的劇情線，至於「殺神」對上「葉問」誰會勝出，待觀眾進戲院見分曉，此外，《牠》系列飾演小丑「潘尼懷斯」的比爾史柯斯嘉，所飾演的「葛雷蒙侯爵」為本集全新反派。
《超級瑪利歐兄弟電影版》（Mario，4/7上映）
《超級瑪利歐兄弟電影版》將超級瑪利歐兄弟經典元素和人物通通搬上大銀幕，本片為改編自最受歡迎電玩遊戲《超級瑪利歐兄弟》的全新動畫片，劇情敘述一位水管工瑪利歐和他的弟弟路易吉，試圖破解地下迷宮救出被抓走的碧姬公主。
本片配音卡司堅強，請來影集《后翼棄兵》、《北方人》安雅泰勒喬伊；《侏羅紀世界》系列克里斯普瑞特；《環太平洋》系列查理戴；《野蠻遊戲》系列傑克布萊克；《選情尬翻天》塞斯羅根及《尖叫旅社》系列基根麥可奇獻聲。《超級瑪利歐兄弟電影版》的製片是照明娛樂創辦人和執行長克里斯梅勒丹德利，以及任天堂的「瑪利歐之父」宮本茂。
《星際異攻隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3，5/5上映）
《星際異攻隊3》去年底釋出前導預告，除了更勝以往的刺激精彩動作場面，以及毫不打折的另類爆笑喜感，新作將揭開火箭浣熊的身世之謎，後段預告更是滿滿的洋蔥，也繼續席捲擄獲觀眾迫不及待的心。劇情講述仍未忘懷失去心愛葛摩菈傷痛的「星爵」彼得，必須再度團結身邊的全體隊員守護宇宙，並且擔起保護其中一員的關鍵任務，若稍有不慎，就可能導致星際異攻隊走向全軍覆沒的窮途末路。
本集由前兩集票房大導詹姆斯岡恩回歸執導，「星爵」克里斯普萊特、「毀滅者德克斯」戴夫巴帝斯塔、「螳螂女」龐克萊門捷夫、「涅布拉」凱倫吉蘭，以及為「火箭浣熊」與「樹人格魯特」獻聲的布萊德利庫柏與馮迪索原班人馬全數歸隊，卡司盛況空前精彩可期。（編輯：楊穎軒）