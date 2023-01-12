政院通過！全民普發6千元特別條例出爐

智審法三讀通過　司法院：14年來最大幅度修正

▲智審法修正草案12日在立法院三讀通過，司法院表示，是過去14年來最大幅度修正。（圖／NOWnews資料照）
▲智審法修正草案12日在立法院三讀通過，司法院表示，是過去14年來最大幅度修正。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

《智慧財產案件審理法》修正草案今（12）日在立法院三讀通過。司法院表示，本次三讀通過的條文共77條，規範密度較現行法僅41條大幅增加，是《智審法》施行14年來最大幅度修法變革，修正後讓營業秘密的保護更完備，使護國群山安穩發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀
智審法自2008年7月1日施行以來，僅2011年、2014年微幅修正，隨著實務案例累積，司法院籌組「智審法研究修正委員會」，先後18次會議，聽取審、檢、辯、學及關係機關各方意見，綜合學理與實務運作，並參考國外立法例，全面通盤檢討並做制度性變革。

司法院表示，修正重點包含：將第一審智慧財產民事事件明定專屬智慧財產及商業法院管轄；侵害一般營業秘密罪的「第一審刑事案件」（含附帶民事訴訟），改由智商法院第一審智慧財產法庭審理；另配合國家安全法規定，增訂侵害國家核心關鍵技術之營業秘密刑事案件，由相當於高等法院層級之第二審智慧財產法庭為第一審管轄法院；同時明定最高法院應設立專庭或專股辦理智慧財產案件，以貫徹審理的專業。

此外，增訂營業秘密卷證去識別化之代號或代稱、卷證資訊獲知權及修正秘密保持命令制度，以保護營業秘密卷證內容；並將違反秘密保持命令罪，改採非告訴乃論，提高刑責；另引進境外違反秘密保持命令罪，以落實營業秘密訴訟保護。

為將智財案件集中審理，修法引進審理計畫制度、擴大採行強制律師代理、擴大專家參與審判，引進查證制度與專家證人制度；紛爭解決一次性、避免裁判歧異，建立司法與行政資訊交流制度、技審官報告書更公開透明，並增進科技設備審理、司法E化升級、增訂被害人訴訟參與制度等，讓被害人更能積極捍衛權益，修正「更正再抗辯」制度及「附帶民事訴訟程序」等規定，以解決實務爭議。

司法院表示，為使新法順利運作，未來仍會持續舉辦各項智慧財產訴訟研習課程，並加強營業秘密、國安營業秘密訴訟保護等專業研習，強化法官的專業知識養成；並藉由各級法院設立辦理智慧財產專庭，以及智商法院智慧財產法庭實施民刑分流制度，建構專業、妥適及迅速審理智慧財產案件的訴訟制度，並強化台灣企業的國際競爭力。

豬骨混充6104具「假遺體」火化　新北課員收賄重判12年

西門町峨眉停車場雙屍命案　槍手陳福祥五度判死

影／余正煌列33抄襲處　林智堅不認反指他侵害著作權

拿建商180萬！北市最貪女里長　判關6年定讞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀