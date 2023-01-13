Apple新詐騙又來了！超逼真手法公開　她慘遭盜刷3萬崩潰

流水席之亂作假？撰文2習慣穿幫　另系列創作文也被挖出

▲流水席之亂作假？撰文者2習慣穿幫，另系列創作文「公主癌徐老師」也被挖出。（圖／截自Dcard）
▲流水席之亂作假？撰文者2習慣穿幫，另系列創作文「公主癌徐老師」也被挖出。（圖／截自Dcard）

編輯中心/綜合報導

流水席之亂鬧得沸沸揚揚，網上甚至有多集連載，內容堪比小說豐富、刺激，廣受社會大眾議論。不過越來越多人開始質疑此篇文章不真實，更有網友在分析該文的敘述手法後，懷疑創作者與「公主癌徐老師」系列文為同一人，且撰文者皆是一名在匿名公社熱情整理流水席之亂懶人包的網友。

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原PO於Dcard發文，表示發現「流水席」系列文中撰文使用的標點及表情符號，與「公主癌徐老師」系列文的用法極為類似，「可以看出James、Kelly、妹妹的用詞習慣，都是由『、…。？！』等等符號組成，並且喜歡在段落最後加一些表情符號」，且Kelly與徐老師的個性也很相像，故認為兩篇故事都是由同一位仇女創作者產出，並都用「公主病女遇上好欺負又有錢的男生」當故事主軸。

▲自稱「輔大陳若儀」的Kelly所發的文，原PO標記出類似的撰文習慣。（圖／截自Dcard）
▲自稱「輔大陳若儀」的Kelly所發的文，原PO標記出類似的撰文習慣。（圖／截自Dcard）
▲自稱「輔大陳若儀」的Kelly所發的其他文。（圖／截自Dcard）
▲自稱「輔大陳若儀」的Kelly所發的其他文。（圖／截自Dcard）
且原PO觀察，臉書社團《匿名公社》中有位熱心將流水席之亂整理成懶人包的網友，她不僅幫每一集下精彩標題，且文字語法習慣與「流水席」、「公主癌徐老師」系列文如出一轍，推斷她很可能就是作者。

▲原PO觀察，該名臉書《匿名公社》網友用發文習慣與「流水席」、「公主癌徐老師」系列文類似。（圖／截自Dcard）
▲原PO觀察，該名臉書《匿名公社》網友用發文習慣與「流水席」、「公主癌徐老師」系列文類似。（圖／截自Dcard）
不過以上證據被部分網友認為穿鑿附會，於是她反問「此事件發燒了這麼久，以台灣鄉民的力量怎麼肉搜不出來呢？」，以往新聞事件僅寫某地區某企業，過沒兩天就有人出面指證，可是這次資訊充足，包含有高雄某退休里長要辦桌、輔大陳若儀、假留美回來、女主嘉義人等等，卻始終沒有人被肉搜出來，「反而是更熱烈得去討論女生有多誇張，辦桌、買房、公主病、説謊等等內容」，接著有網友整理出「9大疑點」：

1、James、Kelly、小姑、匿名公社某成員都誤用某個標點符號。

2、該匿名公社成員熱心指引懶人包、幫忙釋疑，且文字語氣跟Kelly極相似。

3、Kelly用a當結尾手機中英輸入切換，這種打字方式不直覺，可能是為了強調該文真實性及人設，特意設計。

4、名字人設清楚，卻至今無親友團認親，且疑似有別人亂入指稱，小姑立刻發文闢謠，避免人設跑掉或延伸案外案。

5、稱輔大陳若儀，但85年次的大多不認識陳若儀，更不會這樣稱呼，並回到4的疑問，鬧那麼大怎麼會沒有輔大的任何一位同學出面。

6、85年次若要匿名爆料，首選不會是臉書匿名公社。且不僅是Kelly，連年紀差不多的小姑也是，Dcard還能自己匿名、編輯，臉書還要寄給管理員，有隱私問題還不能自行編輯修改，怎麼想都不覺得是年輕人首選。且即便初始爆料是在A平台，但自己熟悉的是B平台，通常還是會首選B平台發。

7、Kelly舉例都是活躍於10幾年前的戲劇跟藝人，這篇質疑這點後馬上又有了第10集，若有似無強調為了James特地去認識上一世代偶像和老劇。

8、Line截圖對話工整、切合主題，像是引言與旁白，不太自然。

9、通篇文字語氣及內容完全沒有85年次的影子，倒是很像40多歲，與原PO懷疑的匿名公社成員們年代有符合。（編輯：李惠婷）

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