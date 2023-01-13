流水席之亂作假？撰文2習慣穿幫　另系列創作文也被挖出

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且原PO觀察，臉書社團《匿名公社》中有位熱心將流水席之亂整理成懶人包的網友，她不僅幫每一集下精彩標題，且文字語法習慣與「流水席」、「公主癌徐老師」系列文如出一轍，推斷她很可能就是作者。
不過以上證據被部分網友認為穿鑿附會，於是她反問「此事件發燒了這麼久，以台灣鄉民的力量怎麼肉搜不出來呢？」，以往新聞事件僅寫某地區某企業，過沒兩天就有人出面指證，可是這次資訊充足，包含有高雄某退休里長要辦桌、輔大陳若儀、假留美回來、女主嘉義人等等，卻始終沒有人被肉搜出來，「反而是更熱烈得去討論女生有多誇張，辦桌、買房、公主病、説謊等等內容」，接著有網友整理出「9大疑點」：
1、James、Kelly、小姑、匿名公社某成員都誤用某個標點符號。
2、該匿名公社成員熱心指引懶人包、幫忙釋疑，且文字語氣跟Kelly極相似。
3、Kelly用a當結尾手機中英輸入切換，這種打字方式不直覺，可能是為了強調該文真實性及人設，特意設計。
4、名字人設清楚，卻至今無親友團認親，且疑似有別人亂入指稱，小姑立刻發文闢謠，避免人設跑掉或延伸案外案。
5、稱輔大陳若儀，但85年次的大多不認識陳若儀，更不會這樣稱呼，並回到4的疑問，鬧那麼大怎麼會沒有輔大的任何一位同學出面。
6、85年次若要匿名爆料，首選不會是臉書匿名公社。且不僅是Kelly，連年紀差不多的小姑也是，Dcard還能自己匿名、編輯，臉書還要寄給管理員，有隱私問題還不能自行編輯修改，怎麼想都不覺得是年輕人首選。且即便初始爆料是在A平台，但自己熟悉的是B平台，通常還是會首選B平台發。
7、Kelly舉例都是活躍於10幾年前的戲劇跟藝人，這篇質疑這點後馬上又有了第10集，若有似無強調為了James特地去認識上一世代偶像和老劇。
8、Line截圖對話工整、切合主題，像是引言與旁白，不太自然。
9、通篇文字語氣及內容完全沒有85年次的影子，倒是很像40多歲，與原PO懷疑的匿名公社成員們年代有符合。（編輯：李惠婷）