館長槍擊案定讞！寶和會操盤主謀判16年、槍手判15年半
網紅「館長」陳之漢於2020年8月28日遭人槍擊，檢警查出槍手背後為竹聯幫寶和會份子唆使，起訴槍手劉丞浩與主謀寶和會組長施俊吉，還有其他寶和會相關人等。最高法院審理後宣判，施俊吉判刑16年有期徒刑、劉丞浩判刑15年6月有期徒刑，全案定讞。
編輯中心/綜合報導
回顧本案，2020年8月28日凌晨2點左右，陳之漢在他經營的健身房林口館門前，遭槍手劉丞浩近距離開3槍，身受重傷。檢警查出，寶和會組長施俊吉指揮操盤，以25萬元作為代價，指揮劉去開槍。
警方偵辦後，清查所有牽涉寶和會之犯罪資料，於2020年12月22日對該寶和會會長、副會長、幹部及成員共11人以涉犯組織犯罪防制條例、擄人勒贖、恐嚇取財及數次槍擊殺人案一併起訴。
新北地方法院於2021年7月7日一審判決，主嫌施俊吉遭判處18年6月、槍手劉丞浩遭判處16年有期徒刑。經上訴後，高等法院於2022年8月16日二審判決，刑度略減，施俊吉改判16年、劉丞浩改判15年6月。
全案再提上訴，最高法院認為二審判決妥適，駁回上訴後全案定讞。除了施俊吉與劉丞浩，其他被告則分別被判處8月到1年有期徒刑不等。（編輯：倪浩軒）