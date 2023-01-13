Apple新詐騙又來了！超逼真手法公開　她慘遭盜刷3萬崩潰

她結婚竟討「2.87億聘金」！男友崩潰放生　當地政府要查

▲華人的婚禮習俗中包含聘金、彩禮等，雖然隨著時代變遷越來越少見，但仍有不少家庭十分堅持傳統禮俗。（圖／翻攝自shu Kandance, flickr CC License）
▲華人的婚禮習俗中包含聘金、彩禮等，雖然隨著時代變遷越來越少見，但仍有不少家庭十分堅持傳統禮俗。（圖／翻攝自shu Kandance, flickr CC License）

編輯中心/綜合報導

華人的婚禮習俗中包含聘金、彩禮等，雖然隨著時代變遷越來越少見，但仍有不少家庭十分堅持傳統禮俗，中國就有一名網友「上海嚴公子」發文聲稱，他和前女友交往多年論及婚嫁，沒想到上門提親時，女方父母竟獅子大開口，立馬就要求他拿出2.87億元來娶妻，婚後的花費更是非常敢要，讓他最終心死分手，不過當地政府介入調查後，初步判定文章為憑空杜撰，真實性仍有待釐清。 

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綜合陸媒報導，上海一名網友以「上海嚴公子」的暱稱出現，表示他和住在江西的前女友原本都在國外留學，交往多年後回國，小倆口準備結婚，他也開始思考聘金、聘禮等習俗該如何處理。 

▲有網友抱怨，婆家在婚禮結束隔天，就想要回16萬聘金，讓她當場傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲「上海嚴公子」和前女友交往多年後回國，小倆口準備結婚。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
「上海嚴公子」在當地的家境不錯，雖然早有耳聞江西的高額聘金，但他覺得肯定負擔得起，他原本準備要給百萬現金，及一套市中心的平層高級公寓，也可以到前女友江西老家附近買下一套房子，房子皆登記在女方名下，婚禮預算更是沒有問題。 

不過當「上海嚴公子」上門提親時，女方父母竟要求聘禮現金1888萬元人民幣（約台幣8514萬元），且他名下價值約4500萬元人民幣（約台幣2億292萬元）的房子也要過戶給女方，加起來等同索取6388萬元（約台幣2.87億元）的財產。 

▲有一名男網友表示，準岳母雖然表示可以不收聘金，但開出「必須買房」的條件，希望保障女兒的未來安穩。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲「上海嚴公子」聽聞女方要求的聘金，感到非常不可置信。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
另外，女方父母還要求包給出席婚禮的賓客紅包，每人10萬元人民幣（約台幣45萬元），更要在上海買一套豪宅，供探親使用，未來生子則要有千萬現金及2000萬房產當作獎勵，一系列的高額要求讓「上海嚴公子」嚇傻，再加上前女友不斷情緒勒索，最終他還是結束了這段感情。 

消息曝光後，立即在網路上引起軒然大波，不少網友看傻直言，「結一個婚代價太大了吧」、「結一個傾家蕩產」、「江西姑娘真會賺」、「以後炫富就帶江西媳婦出場吧」、「天，簡直吸血鬼」。 

由於事件在網路上引起熱議，也引起當地政府的注意，相關單位已介入調查，並指出雖然江西有高額聘金的案例，但就連上百萬禮金的狀況都非常少，而目前透過出入境的資料核對，官方初步判定文章為憑空杜撰，真實性仍有待釐清。（編輯：賴禹妡） 

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