Joeman開箱千元假鈔！揪出「4大破綻」示警：記得仔細看
近期有多張千元假鈔在市面上流竄，讓許多店家、消費者十分苦惱，深怕自己成為受害者，而百萬YouTuber「Joeman」近日就在IG上替大家開箱千元假鈔，並觀察出4大破綻，表示：「人生第一次開箱假鈔…雖然仿得很粗糙，但大家最近還是要小心。」
編輯中心/綜合報導
Joeman在IG上貼出新短片，他表示近期千元假鈔在市面上流竄，剛好有觀眾跑外送收到一張，他便借來觀察，Joeman先是將假鈔放在較暗的地方看，坦言在燈光昏暗的狀況下，看起來確實有點真實，但仔細一看就會發現明顯破綻。
Joeman第一點提到，假鈔的序號非常嘲諷，裡頭包含「XD」以及「484268」等字眼，另外在中央銀行旁的圖鑑，也是「玩具鈔票」的字樣，讓他懷疑這一開始只是想惡作劇，但有人真的拿去消費，才會變成假鈔流入市面。
Joeman再來指出，這張假鈔最大的漏洞在於旁邊的防偽條是印刷上去的，無論用什麼角度看都不會反光，背面的防偽條也是一樣，「所以整個其實很假」，另外，這張假鈔的大小也不同，面額「1000」數字上方是切齊的，但真鈔上方有些微留空， Joeman直言：「我只能說，他仿得很假。」（編輯：賴禹妡）