百元也有假鈔！一票人看不出 內行解答：藏「關鍵4字」
「切記不要過度信任客人！」近期不斷傳出千元假鈔在市面上流竄的災情，沒想到竟然連百鈔都遭殃，一名女老闆就在網路上抱怨，她日前收錢時，發現一張百鈔觸感奇怪，等到忙完仔細一看，發現上頭居然印有「玩具鈔票」的印鑑，不仔細根本分辨不出來，讓她忍不住怒罵：「祝他烙賽一個月！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書「爆怨公社」中發文，表示今天客人在等餐時，她先幫忙買單，收到錢的當下就覺得觸感不太對，但又怕客人等，心想可能只是皺皺、舊舊的而已，便沒再多想，趕緊將餐點遞給客人。
等到忙完一個段落，原PO就把剛剛收到的百鈔拿起來仔細研究，一看發現上頭中央銀行旁邊的印鑑字樣竟是「玩具鈔票」，代表這張是假鈔，「我真的是北七無誤！眼睛不知道在幹什麼用」，讓她氣炸直呼：「我還收還謝謝他光臨送他小點心，祝他烙賽一個月！」
貼文曝光後，果然許多網友無法立即看出端倪，「看不出來可以圈一下嗎」、「好像喔，沒有對比照真的很難立馬分辨出來」、「看好久餒」、「蛤！100塊也有，好過份喔」、「不仔細看看不出來呢」、「這2張好像，在忙時一定分不出來」。
也有網友建議店家防止收到假鈔的方式，「櫃檯準備紫外線燈，只要收到紙鈔，馬上開燈，又或者準備一包粉，什麼粉都行，往右下角刷一下，隱藏的數字100、500、1000，只要會出現都是真的，刷不出來的都是假的，不用幾秒」。（編輯：賴禹妡）