70歲老翁「鑿山30年」挖出壯觀迷宮！女兒心碎曝背後代價
中國一名老翁花了30年憑一己之力鑿山，只為了在當地打造一處觀光景點，目前已經完工8成，他堅持照著心中的圖案動工，不但挖出10多公尺深的池塘，還鋪了2公里的道路，女兒也忍不住稱讚山頭就像迷宮一般漂亮，但背後付出的代價可不小。
編輯中心/綜合報導
綜合陸媒報導，河南鄭州一名70歲李姓老翁原先在縣城工廠擔任管理職位，之後更考上建築師執照，老翁女兒表示，一家人在她7歲以前都不愁吃穿，但因家裡離縣城有30多公里，附近交通也不發達，父親時常一個月只回家1次，之後為了照顧家庭，就辭職回鄉種田。
李女指出，父親回鄉種田沒多久，便於1992年開始鑿山，每年外出打工只賺回幾百元人民幣，為此家中失去了經濟來源，導致媽媽改嫁，最小的妹妹也因家境困難而離世，，全家僅靠叔叔給的白米飯過活，連菜跟油都很少吃。
李女透露，小時候父親常說再鑿2、3年就出去工作了，也常常交代功課、教姐弟兩人課業，等到挖完山就讓他們去上學，但如今她依然連學校的門都沒踏進去過，她表示爸爸並不是在亂挖山，而是心中有一個圖案，她也覺得爸爸挖出的山就像迷宮一樣，非常漂亮。
李姓老翁至今仍在挖山，說目前大約完成了8成，他不但挖出10多公尺深的池塘，還鋪了2公里的道路，他也分享，之所以會一直堅持挖山，是想讓當地多一個旅遊景點，完成之後景區將會免費讓遊客參觀，若自己能不偷懶，再挖5年就能完工。（編輯：賴禹妡）