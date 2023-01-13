吉星駐守！「4星座」未來45天大翻身　愛情、財運全豐收

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未來45天雙子座的整體運勢順風順水，有好事降臨！特別吉星照亮你的人際宮，讓你的人際、人脈紅紅火火，大家都很喜歡你親近你，把你當吉祥物般，請你喝飲料、吃大餐，你有困難也是馬上拉起袖子幫你解決；而這對需要招攬客戶、做業務者更是有利，客戶、合作對像對你提出的計劃都很滿意，二話不說就簽下合同，讓你輕鬆不少。農曆年前後45天，雙子的合作、簽約、單子都能順利進行，好事連連。
第三名、雙魚座
未來45天雙魚好運滿滿、運勢順暢！ 2022年困擾你的煩惱、危機都漸漸解除，不管是愛情上的舊愛、情傷、第三者，或工作上小人來犯，都能順利霉運遠離，迎來好運。吉星駐守財帛宮，你的財運特別旺，過去別人欠你的外債，會在此時順利收回；而越接近農曆年越是雙魚收穫錢財之時，工作上喜獲年度獎金，錢越賺越多，和家人、朋友、戀人的關係也很融洽，好運倍增。
第二名、白羊座
未來45天白羊能收穫諸事順遂、財喜臨門的好運！吉星在你的命宮發熱，讓你谷底翻身，事業上的問題、近期遇上的困境都能一一克服，與同事、領導的誤會與棱角也順利解除，相處越來越融洽，讓你對目前這份工作與團隊更有歸屬感。而愛情也是順遂甜蜜，有伴者與對象感情持續穩定，特別是想婚者、想求女、求子者，農曆年前後45天，會有好收穫！單身者最近可多和朋友、長輩聚會吃飯，會有貴人幫你介紹可靠、值得信賴的好姻緣。
第一名、巨蟹座
未來45天巨蟹在事業上將迎來高峰！吉星鎮守事業宮，讓你在公司走路有風，一方面是因為妳自己很努力，再加上領導賞識、公司力挺，所以農曆年前後45天，有機會收入倍增，有意外的獎金與紅利入口袋。特別是創業者、兼職副業者，會有貴人、長輩提供你資助與提點，讓你事業經營的越來越順，更賺取到不少金錢。另外愛情運也是有好事降臨，貴人也會替單身的巨蟹介紹好對象。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。