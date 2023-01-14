灌籃高手電影只賣情懷？觀眾評價「一面倒」：3D令人驚豔

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日前有粉絲看完特別首映後，忍不住跑到論壇Dcard上大讚「感謝井上老師與製作團隊，在時隔快三十年後，讓我們再度享受與品味這部作品」，他隨後小小透露，這次劇場版是以湘北的控球後衛宮城良田角度出發意外的「加深了角色深度，也豐富了故事完整性」。
原PO也提到，此次採用的3D技術也相當令人驚艷「3D的比賽場景，真的如同看真實球賽」，不過仍受制於手繪逐幀去畫，流暢度依舊有著極限。而且新的主題曲也相當好聽，「原作經典情懷畫面雖然都知道了，但等實際演出來時真的很感動」。
不少粉絲也紛紛認同回應「有好多段我都哭出來，該熱血的時候心臟還是砰砰跳，神作！謝謝我的青春回憶有灌籃高手」、「我也撇開粉絲濾鏡來說，這絕對是目前運動動畫電影做的最好的一部」、「我看很多人說原創壞了主線，但大家別忘記這次腳本是井上老師啊，灌籃高手就是他的原創啊，宮城的故事就是老師設定的」、「看完就會明白井上老師是很認真在做這部電影」。
本次灌籃高手電影版在台灣上映，原作者井上雄彥也在昨（13）日，特地發文問候台灣粉絲「台灣的朋友你們好嗎？我最後一次造訪台灣已經是很久以前的事了，這次能夠呈獻新的電影作品給大家，內心感到非常高興。 希望不知道灌籃高手的朋友、和已經知道的朋友，(觀賞)第一次的灌籃高手電影，能讓大家樂在其中，我就會覺得很欣慰」。（編輯：潘毅）