換新鈔一鍵查詢！過年紅包防「5禁忌」：這種紅包袋別用

灌籃高手電影只賣情懷？觀眾評價「一面倒」：3D令人驚豔

▲《灌籃高手THE FIRST Slam Dunk》昨（13）日正式在台灣各大戲院上映，觸動許多老粉絲的情懷，決定進入戲院找回26年前的感動。（圖／《台北双喜電影》提供）
▲《灌籃高手THE FIRST Slam Dunk》昨（13）日正式在台灣各大戲院上映，觸動許多老粉絲的情懷，決定進入戲院找回26年前的感動。（圖／《台北双喜電影》提供）

編輯中心/綜合報導

《灌籃高手THE FIRST Slam Dunk》，昨（13）日，正式在台灣各大戲院上映，觸動許多老粉絲的情懷，決定進入戲院找回26年前的感動。不少粉絲看完後，也紛紛到網路上發表評價，直言「劇場版絕對不只是賣情懷！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然灌籃高手原作漫畫已經完結，但動畫作品的劇情，仍停滯在湘北高中前進全國大賽前那一刻，因此許多粉絲也相當期待這次劇場版能看到嶄新的劇情。

日前有粉絲看完特別首映後，忍不住跑到論壇Dcard上大讚「感謝井上老師與製作團隊，在時隔快三十年後，讓我們再度享受與品味這部作品」，他隨後小小透露，這次劇場版是以湘北的控球後衛宮城良田角度出發意外的「加深了角色深度，也豐富了故事完整性」。

▲灌籃高手電影版上映首日，井上雄彥PO文感謝台灣粉絲。（圖／翻攝自推特）
▲灌籃高手電影版上映首日，井上雄彥PO文感謝台灣粉絲。（圖／翻攝自推特）
原PO也提到，此次採用的3D技術也相當令人驚艷「3D的比賽場景，真的如同看真實球賽」，不過仍受制於手繪逐幀去畫，流暢度依舊有著極限。而且新的主題曲也相當好聽，「原作經典情懷畫面雖然都知道了，但等實際演出來時真的很感動」。

不少粉絲也紛紛認同回應「有好多段我都哭出來，該熱血的時候心臟還是砰砰跳，神作！謝謝我的青春回憶有灌籃高手」、「我也撇開粉絲濾鏡來說，這絕對是目前運動動畫電影做的最好的一部」、「我看很多人說原創壞了主線，但大家別忘記這次腳本是井上老師啊，灌籃高手就是他的原創啊，宮城的故事就是老師設定的」、「看完就會明白井上老師是很認真在做這部電影」。

▲《灌籃高手The First Slam Dunk》在日上映創票房12.9億佳績。（圖／双喜）
▲《灌籃高手The First Slam Dunk》的3D比賽場景，讓不少老粉絲相當驚艷。（圖／双喜）
本次灌籃高手電影版在台灣上映，原作者井上雄彥也在昨（13）日，特地發文問候台灣粉絲「台灣的朋友你們好嗎？我最後一次造訪台灣已經是很久以前的事了，這次能夠呈獻新的電影作品給大家，內心感到非常高興。 希望不知道灌籃高手的朋友、和已經知道的朋友，(觀賞)第一次的灌籃高手電影，能讓大家樂在其中，我就會覺得很欣慰」。（編輯：潘毅）

超狂阿嬤玩投籃機「手沒停過」！全場看她秀：紀錄輕鬆破

尾牙爽中50萬！主管遭起鬨「捐出來」　噴1句全場閉嘴了

2023動畫電影5部必看片單！灌籃高手登台　宮崎駿推新作

《灌籃高手》電影上映！井上雄彥「繁中發文」感動台網友

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀