喜樂影城超狂優惠！名字對中「這1字」 整年免費看電影
喜樂時代影城在高雄市總圖二期文創會館開幕時，祭出話題性十足的優惠，那就是只要買電影票加50元，就能自備容器爆米花裝到飽，當天還有3位民眾推來1600L大缸到場參加，各種奇葩大容器引發討論。而近期為了歡慶開幕一個月以及兔年來臨，更集結全台喜樂時代影城推出超狂優惠活動，只要姓名中有「兔」字的民眾於1/14(六)至1/17(二)向工作人員出示身分證，就能取得VVIP資格，兔年365天都能免費看電影！
記者鍾怡婷/綜合報導
歡慶喜樂時代影城高雄總圖店滿月！全台喜樂時代影城，推出話題十足的優惠活動。只要姓名中有兔的民眾，於1/14(六)～1/17(二)出示身分證，就得到超級VVIP資格365天，兔年天天免費看電影，本活動優惠限本人使用且每人每日限看一場。不過有民眾好奇是否「逸」字也屬於有兔，喜樂影城則回覆，必須要是「兔」才符合活動資格。不過名字沒有兔也別傷心，1/14(六)～1/20(五) 只要現場出示身份證是兔年出生，即可免費兌換大杯百事可樂乙份。
此外，喜樂時代影城於1/21(六)除夕夜起推出喜樂兔福袋（888元），內含電影票2張+超值餐點兌換(各點內容不同)＋888喜樂兔 躍新程摸彩券乙張。可抽YAMAHA EMF電動機車乙輛，全台共4輛，還有Segway Ninebot滑板車、OPTOMA 奧圖碼短焦LED微型投影機、PHILIPS 27型 273E1EW (白)(寬) 螢幕顯示器、Anker SoundCore Icon 戶外便攜防水藍芽喇叭、電影限量經典公仔組、電影票等多項好禮。
據悉，喜樂時代影城高雄總圖於2022年12月開幕，當時推出只要買2張電影票加50元，就能「自備容器爆米花裝到滿」的一日限定活動，其中更有3位男子推來1600L大缸，不過並非是為了看電影，而是打算將爆米花拿到駁二，免費分送給街友或小孩子做公益，並有顧及到衛生問題，已準備好上千個小袋子準備分裝，繼續散播歡樂，活動話題性十足。