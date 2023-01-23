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世界10大新年習俗迎好運！這一國「睡墓地祈福」超奇特

▲世界10大新年習俗，這一國最奇特「新年睡墓地祈福」。（圖／pixabay）
▲世界10大新年習俗，這一國最奇特「新年睡墓地祈福」。（圖／pixabay）

編輯中心／綜合報導

新的一年來到，世界各國依照不同的文化習俗，會舉辦各自的活動來慶新年，外媒《Indiatimes》也因此整理出10個全球特別的新年傳統，不過有些國家獨特的慶祝方式，讓人大開眼界、嘖嘖稱奇，但有些也會不禁讓人感到匪夷所思。

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◼︎丹麥：把碗盤砸碎

把東西打碎、打破，在亞洲習俗來看不吉利，專家也提醒破碎的碗盤要在年前丟棄，但在丹麥，卻是獲得好運的一種方式，丹麥人會將全新的或沒有損壞的碗盤保存下來，並在迎接新年的時候，互相到朋友家砸碗盤，他們相信這個方法，能在未來一年獲得好運。

▲專家提醒，破碎的碗盤最好在年前丟棄。（示意圖／取自Shutterstock）
▲不同以亞洲習俗，丹麥人在迎接新年時，會把碗盤砸碎盼獲得好運。（示意圖／取自Shutterstock）

◼︎西班牙：吃葡萄

慶祝新年活動，亞洲習俗多半是吃圍爐，但在西班牙，則是大家圍在一起吃葡萄，而且傳統上每人要一次吃12顆葡萄，接著就能獲得一整年的好運。


◼︎土耳其：穿上紅內衣

土耳其人們認為「穿上紅內衣，能為家人帶來好運」，所以每到新年臨近的時候，路上都能看到許多店家在販售紅色內衣。


◼︎南美國家：穿顏色鮮豔的內衣

和土耳其有一點不同的是，南美國家也是會穿特別內衣來慶祝新年，但不僅限於紅色，而是不同的內衣顏色，會決定人們未來一年的命運，所以就會依照自己不同的願望，來選擇內衣顏色，像是祈求戀愛運的人會選擇紅色系，想要財富者穿黃色，追求和平的人穿白色。

▲紅色內衣。（圖／Pixabay）
▲南美國家會在新年時，穿著鮮豔的內衣，祈求好運到來。（圖／Pixabay）

◼︎日本：敲響廟鐘108次

日本人會在新年時敲響寺廟裡的鐘108次，象徵佛祖教導的108次俗世試探，敲鐘後就代表，把人所擁有的108種焦慮及慾望消除，接著就可以以全新的面貌，迎接新的一年。


◼︎瑞士：丟冰淇淋

冰淇淋不吃但拿來丟？對！瑞士人每年都會「故意」把冰淇淋丟到地上，他們認為此舉可以獲得好運和繁榮。

▲冰淇淋（圖／unsplash）
▲瑞士人會將冰淇淋丟在地上，以獲得好運和繁榮。（圖／unsplash）

◼︎法國：吃大餐

迎接新年的時候，法國人會煎一堆煎餅，搭配鵝肝醬及香檳，舉辦一個盛大的餐宴，藉此來獲得好運和繁榮，「F」同時代表著法國（France）和盛宴（Feast）。


◼︎厄爾瓜多：燒稻草人

告別過去，迎接未來！厄爾瓜多人會紙上先寫下過去一年內發生的不好的事，接著自己動手做出稻草人，再將寫有壞事的紙條及不想留下的舊照片塞在稻草人裡一起燒掉，象徵不好的回憶都過去了，新的一年可以迎接好運。

▲厄爾瓜多人會燒稻草人，把過去一年的不好回憶都燒掉。（圖／Pixabay）
▲厄爾瓜多人會燒稻草人，把過去一年的不好回憶都燒掉。（圖／Pixabay）

◼︎智利：睡在墓園

為了和已逝親人共度新年，智利人會在新年時到墓園過夜，就像是陪著已逝親人一起慶祝新年一樣，並希望能為死去的靈魂帶來和平。


▲台灣墓園的建築設計，意外受到國外美學雜誌的欣賞。（示意圖／取自Shutterstock）
▲智利人會在新年時到墓園過夜，代表陪著已逝親人一起慶祝新年。（示意圖／取自Shutterstock）

◼︎愛爾蘭：丟麵包

愛爾蘭人會在新年時準備麵包，並用麵包捶打牆壁，希望藉此擺脫邪惡的靈魂以及壞運氣，並用最好的狀態迎接新的一年。（編輯：林莞茜）

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