世界10大新年習俗迎好運！這一國「睡墓地祈福」超奇特

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把東西打碎、打破，在亞洲習俗來看不吉利，專家也提醒破碎的碗盤要在年前丟棄，但在丹麥，卻是獲得好運的一種方式，丹麥人會將全新的或沒有損壞的碗盤保存下來，並在迎接新年的時候，互相到朋友家砸碗盤，他們相信這個方法，能在未來一年獲得好運。
◼︎西班牙：吃葡萄
慶祝新年活動，亞洲習俗多半是吃圍爐，但在西班牙，則是大家圍在一起吃葡萄，而且傳統上每人要一次吃12顆葡萄，接著就能獲得一整年的好運。
◼︎土耳其：穿上紅內衣
土耳其人們認為「穿上紅內衣，能為家人帶來好運」，所以每到新年臨近的時候，路上都能看到許多店家在販售紅色內衣。
◼︎南美國家：穿顏色鮮豔的內衣
和土耳其有一點不同的是，南美國家也是會穿特別內衣來慶祝新年，但不僅限於紅色，而是不同的內衣顏色，會決定人們未來一年的命運，所以就會依照自己不同的願望，來選擇內衣顏色，像是祈求戀愛運的人會選擇紅色系，想要財富者穿黃色，追求和平的人穿白色。
◼︎日本：敲響廟鐘108次
日本人會在新年時敲響寺廟裡的鐘108次，象徵佛祖教導的108次俗世試探，敲鐘後就代表，把人所擁有的108種焦慮及慾望消除，接著就可以以全新的面貌，迎接新的一年。
◼︎瑞士：丟冰淇淋
冰淇淋不吃但拿來丟？對！瑞士人每年都會「故意」把冰淇淋丟到地上，他們認為此舉可以獲得好運和繁榮。
◼︎法國：吃大餐
迎接新年的時候，法國人會煎一堆煎餅，搭配鵝肝醬及香檳，舉辦一個盛大的餐宴，藉此來獲得好運和繁榮，「F」同時代表著法國（France）和盛宴（Feast）。
◼︎厄爾瓜多：燒稻草人
告別過去，迎接未來！厄爾瓜多人會紙上先寫下過去一年內發生的不好的事，接著自己動手做出稻草人，再將寫有壞事的紙條及不想留下的舊照片塞在稻草人裡一起燒掉，象徵不好的回憶都過去了，新的一年可以迎接好運。
◼︎智利：睡在墓園
為了和已逝親人共度新年，智利人會在新年時到墓園過夜，就像是陪著已逝親人一起慶祝新年一樣，並希望能為死去的靈魂帶來和平。
◼︎愛爾蘭：丟麵包
愛爾蘭人會在新年時準備麵包，並用麵包捶打牆壁，希望藉此擺脫邪惡的靈魂以及壞運氣，並用最好的狀態迎接新的一年。（編輯：林莞茜）