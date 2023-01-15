緩解喉嚨痛「喝飲料有用」！醫師教強大5招：甜甜又有效

流水席之亂還沒停！她爆現身開記者會　深夜7點聲明超狂

▲近日一名準新娘在匿名社團掀起「流水席之亂」，因為不滿未婚夫家堅持要舉辦「流水席婚禮」引發南北婚禮宴客輿論的戰爭。（示意圖／NOWnews資料照）
▲近日一名準新娘在匿名社團掀起「流水席之亂」，因為不滿未婚夫家堅持要舉辦「流水席婚禮」引發南北婚禮宴客輿論的戰爭。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

近日一名準新娘在匿名社團掀起「流水席之亂」，因為不滿未婚夫家堅持要舉辦「流水席婚禮」引發南北婚禮宴客輿論的戰爭，由於故事太過曲奇，早已被外界認為是「創作文」。對此，到了14日該位當事新娘除了宣布要開記者會外，深夜更是透過7點聲明來回覆這一切「真實性」，又再度引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
流水席新娘女主角14日先是宣布「要召開記者會」，將出面指控未婚夫家一切所作所為，讓爆系管理員都有些驚訝。然而14日深夜，該位女主角又發出最新7點聲明，包括以下幾點：

第一，許多人說告男方詐欺很難成立，但有人建議可提損害賠償，請問有知名律師可無償幫忙嗎？

第二，很抱歉造成大家困擾，記者會主持人就不用了，她想還是以低調方式進行就好。

第三，為了公平公正，記者會地點希望在文華東方酒店，若真不行，就改圓山飯店，希望有熱心人士願無償幫忙提供。

第四，記者會現場希望飯店可提供餐點、化妝師、休息室。

第五，是否有知名法界人士可針對這場官司提供意見？

第六，聽說記者會可請民意代表陪同出席，請問北市港湖區有推薦的民代人選嗎？

第七，提告求償不是為了錢，而是為了社會公平與正義，所以就算男方賠償金額要多付1塊錢，我也不會拿，但少付1塊錢，無論如何，我也要追到底，只希望台灣司法能還我一個公道。

▲
▲流水席新娘再度於深夜發出7點聲明，引起網友熱烈討論。（圖/匿名2公社）
貼文一出，不少網友紛紛回應「有本事就真的出面開記者會，我就服你這一切都是真的」、「沒開沒真相，事到如今除了看到本人，這一切我是認為都很假」、「支持開記者會啊，總比一直被議論是陰謀論、假消息來得好」。而對於流水席新娘又再出手，律師李宜貞則也評論表示「不先去醫院掛號一下a？」也獲得大批網友支持，認為女方如果真的要開記者會就快點行動，不要只會在網路上空喊大話。（編輯：張嘉哲）

流水席之亂鬧到退婚！她喊：來我婚禮選伴　對象名單超狂

今年補班超多太煩！網認這天最無解　2行業想哭都沒資格

7-11柑橘拿鐵「杯塞超Q」！他狂喝10杯送10個　拆開臉綠

威力彩衝4.7億！彩券行員工抖「隱藏買法」　中獎率提升

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀