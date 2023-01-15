流水席之亂還沒停！她爆現身開記者會　深夜7點聲明超狂

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第一，許多人說告男方詐欺很難成立，但有人建議可提損害賠償，請問有知名律師可無償幫忙嗎？
第二，很抱歉造成大家困擾，記者會主持人就不用了，她想還是以低調方式進行就好。
第三，為了公平公正，記者會地點希望在文華東方酒店，若真不行，就改圓山飯店，希望有熱心人士願無償幫忙提供。
第四，記者會現場希望飯店可提供餐點、化妝師、休息室。
第五，是否有知名法界人士可針對這場官司提供意見？
第六，聽說記者會可請民意代表陪同出席，請問北市港湖區有推薦的民代人選嗎？
第七，提告求償不是為了錢，而是為了社會公平與正義，所以就算男方賠償金額要多付1塊錢，我也不會拿，但少付1塊錢，無論如何，我也要追到底，只希望台灣司法能還我一個公道。
貼文一出，不少網友紛紛回應「有本事就真的出面開記者會，我就服你這一切都是真的」、「沒開沒真相，事到如今除了看到本人，這一切我是認為都很假」、「支持開記者會啊，總比一直被議論是陰謀論、假消息來得好」。而對於流水席新娘又再出手，律師李宜貞則也評論表示「不先去醫院掛號一下a？」也獲得大批網友支持，認為女方如果真的要開記者會就快點行動，不要只會在網路上空喊大話。（編輯：張嘉哲）