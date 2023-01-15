水族館遊客開閃光拍照！大魚衝撞玻璃慘死　爆血影片瘋傳

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突然，一隻大型鮪魚直接高速衝撞玻璃，力道大到讓牠直接爆血當場死亡，讓不少遊客都感到相當錯愕。該名網友上傳影片後表示「這就是為什麼水族館不應該允許用閃光燈拍照，魚看不到玻璃，因為閃光燈就像光從水中反射回來，讓魚認為那個方向仍是一片水域」。
不過根據當年日本沖繩美麗海水族館官方回應提到「鮪魚撞向玻璃與閃光燈拍攝無關，可能是受到與附近大魚接觸後，受到驚嚇所產生的意外」；然而針對此事目前各界也未有結論，許多海洋水族館也未必有「強制不得使用閃光燈」拍照的公告，例如台灣國立海洋生物館就在官網也僅寫下「海生館提醒來賓凡活體生物展示前請避免使用閃光燈」，也並沒有強制一定不得使用。
而報導內容也提到，海洋生物學家布勞威爾（Maarten De Brauwer）曾在國際期刊《自然》上發表博士論文《閃光攝影對底棲魚類行為和病理形態的影響》，研究就提到，閃光攝影或會影響海馬和其他魚類的行為，雖然研究僅涉及海馬、躄魚科（frogfishes）和剃刀魚屬（ghost pipefishes），和鮪魚體型相差甚遠，但如今影片又再度被挖出，不少人還是呼籲「能不開閃光燈拍攝就別開，別因為自己的行為反而帶給海洋生物有生命威脅」。（編輯：張嘉哲）