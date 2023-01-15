快打開看！LINE隨機送「40枚幸運發財金」 限時12天使用
LINE在台灣相當普及，台灣人不管是聯繫親朋好友或者是辦公都離不開LINE，然而每每推出許多可愛的貼圖，總是讓人想花錢買下去！不過，近日就有網友發現「LINE貼圖」似乎正在舉辦活動，用戶將「隨獲得40枚幸運代幣」，且使用期限僅有12天，引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「LINE貼圖好像在隨機送幸運代幣？」表示「在LINE貼圖最前線」的官方帳號發現有通知，自己接收到40枚免費的代幣，好奇大家是否有收到。而只見官方訊息上寫著「40枚代幣已送給你！快來買貼圖，幸運發財金1.26前未使用即回收」而該位網友收到時間為1月13日下午1時許收到，也就是說從收到開始計算，這幸運發財金僅有12天使用期限。
貼文一出，不少網友紛紛回應「欸？真的欸！我也有」、「真的有欸好爽＝＝」、「難道我是天選之人？我老婆沒有我有」、「收到40讚讚」、「感謝提醒，差點浪費40了」、「有收到欸！馬上花掉」、「沒收到哭了＝＝」、「感謝提醒有收到+1」、「可憐如我，買一堆沒收到」。
而《NOWnews》記者也實際前往查詢，發現並沒有收到相關的訊息，疑似是LINE官方「隨機發放發財金」的特殊活動，且每個用戶收到的時間點也不同，用戶如果想查詢自己是否有收到「免費40枚發財金代幣」，可以加入「LINE貼圖最前線」官方帳號查詢，或者點選齒輪圖案的「設定」，找到「代幣」就能觀看購買紀錄是否有獲得40枚發財金囉！（編輯：張嘉哲）