星巴克濃縮咖啡「買1送1」 2款星冰樂「第2杯0元」喝8天
星巴克優惠不手軟，今（9）日再度推出「冬季品嘗特選美好」好友分享日，濃縮咖啡特大杯「買1送1」優惠，11點起連喝9小時到晚上8點；最開心的是，現在同步也有「紅絲絨系列飲品好友分享」，其中2款星冰樂也能喝到買1送1優惠！而路易莎咖啡則積極發展健康餐食，即日起推出超越以往簡餐形式的「精選餐食系列」，主打花椰菜米飯搭配「初泰」正宗泰廚配方、主廚推薦及千層系列等三大美食，即日起至1/31，於全台路易莎超過100家門市開賣，每日11:00後加購飲品總價還可「現折10元」。
記者蕭涵云/綜合報導
1/16(一)星巴克「冬季品嘗特選美好」好友分享日，濃縮咖啡特大杯「買1送1」，當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大／風味／冰熱皆一致的特選濃縮咖啡飲料系列，其中一杯由星巴克招待。提醒大家每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
不過現在門市同步也有「紅絲絨系列飲品好友分享買1送1」，即日起至1/23(一)還有8天，至門市購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的紅絲絨系列飲品，其中一杯由星巴克招待。優惠品項包含紅絲絨風味燕麥奶那堤、紅絲絨風味杏仁奶那堤、紅絲絨風味燕麥奶星冰樂、紅絲絨風味杏仁奶星冰樂可享「買1送1」優惠。不過星巴克最新發出提醒，部分門市紅絲絨系列飲品已售完，庫存將依各門市現貨為準；每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。
而路易莎咖啡則積極發展餐食，即日起推出超越以往簡餐形式的「精選餐食系列」，主打花椰菜米飯搭配「初泰」正宗泰廚配方、主廚推薦及千層系列等三大美食，由路易莎與前泰國總理差猜家族合作的「初泰」提供皇室佐料，打造泰式紅咖哩及綠咖哩兩種風味的的花椰飯及筆管麵；主廚推薦有川味牛腩花椰飯、蔬食料理是選用「光焙若」研發的青醬野菇系列；經典千層麵則有菠菜奶油與義式肉醬可選。即日起至1/31，於全台路易莎超過100家門市開賣，每日11:00後加購飲品總價還可「現折10元」。