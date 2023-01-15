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刮刮樂「隱藏秘密」被抖出！外行人超虧　老闆認靠它發財

▲刮刮樂在春節期間都非常熱賣，但其中許多玩法相當複雜，不少人都看走眼「以為自己沒中獎」。（圖/記者張嘉哲攝）
▲刮刮樂在春節期間都非常熱賣，但其中許多玩法相當複雜，不少人都看走眼「以為自己沒中獎」。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

春節下週就來了，不少人都準備好要到彩券行買刮刮樂試試手氣，希望財神爺能夠來敲門。不過，刮刮樂玩法眾多，尤其過年期間推出的限定款，以及多種類刮刮樂，常常有許多人都搞不清楚遊戲規則。就有網友討論「如果看到有人刮刮樂沒中的彩券可不可以拿走？」貼文引發廣大迴響。

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一名網友在臉書社團「我愛刮刮樂！刮卡做公益」貼文指出「想請問一下，彩券行客人買的刮刮樂沒有中，然後丟在桌上或者垃圾桶裡面，可以拿走嗎？店家會怎麼樣？」

貼文一出，不少網友紛紛回應「不能拿走，那些是彩券行的資產吧，如果有人是忘記拿走回來找，有法律責任」、「沒中的刮刮樂資產應該還是屬於彩券行，應該不要偷偷拿走比較好喔」、「怎麼可能可以拿，那還是屬於店家或前一個客人的東西」、「要是客人只是忘記拿走且有中獎的，回來調監視器，被抓到有法律責任啦」。

▲實際購買網友所瘋傳的「001編號」買法，結果除了2000萬超級紅包虧本中一千外，其餘「大三元」以及「黃金連線」更是完全沒中獎，1號中獎率偏高之事，並不全然是事實。（圖/記者張嘉哲攝）
▲網友討論「彩券行桌上沒被客人帶走的刮刮樂，是否能夠帶走」引起熱議。（圖/記者張嘉哲攝）
而也有內行網友提到「會直接放在桌上或丟垃圾桶就是外行人，代表刮完沒有拿去櫃台再刷過確認，有時候一些很複雜的刮刮樂，容易中獎漏看」、「之前聽過刮完覺得沒中獎放桌上，店家拿回去掃中1萬」、「之前就有發生過客人以為沒中丟垃圾桶，老闆打烊後撿起來對，居然中100萬，直接發大財」。

而《NOWnews》日前也實際訪問信義區彩券行老闆娘，陳姓老闆娘透露，每年過年刮刮樂一定都熱賣，但因為款式眾多、玩法也都很多不同，很多客人都沒有刮完再拿到櫃台「掃描確認」的習慣，就放在桌上等等，每當打烊時我們店家就會回收那些刮刮樂再「掃碼確認」，往往一整年回收下來可以回收好幾萬，目前遇過最高中10萬自己沒看清楚就離開的，也追不到是哪位客人。

老闆表示「買刮刮樂就算自己判斷沒有中獎，都應該拿給店員掃碼，或者自己下載台彩APP，使用QRcode掃描二度確認，以免與財神爺擦身而過囉！」（編輯：張嘉哲）

▲刮刮樂。（圖/記者張嘉哲攝）
▲民眾刮刮樂之後，就算看起來沒中獎，還是要拿給店員掃碼「二度確認」，以免錯失大獎。（圖/記者張嘉哲攝）

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