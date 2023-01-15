刮刮樂「隱藏秘密」被抖出！外行人超虧　老闆認靠它發財

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貼文一出，不少網友紛紛回應「不能拿走，那些是彩券行的資產吧，如果有人是忘記拿走回來找，有法律責任」、「沒中的刮刮樂資產應該還是屬於彩券行，應該不要偷偷拿走比較好喔」、「怎麼可能可以拿，那還是屬於店家或前一個客人的東西」、「要是客人只是忘記拿走且有中獎的，回來調監視器，被抓到有法律責任啦」。
而也有內行網友提到「會直接放在桌上或丟垃圾桶就是外行人，代表刮完沒有拿去櫃台再刷過確認，有時候一些很複雜的刮刮樂，容易中獎漏看」、「之前聽過刮完覺得沒中獎放桌上，店家拿回去掃中1萬」、「之前就有發生過客人以為沒中丟垃圾桶，老闆打烊後撿起來對，居然中100萬，直接發大財」。
而《NOWnews》日前也實際訪問信義區彩券行老闆娘，陳姓老闆娘透露，每年過年刮刮樂一定都熱賣，但因為款式眾多、玩法也都很多不同，很多客人都沒有刮完再拿到櫃台「掃描確認」的習慣，就放在桌上等等，每當打烊時我們店家就會回收那些刮刮樂再「掃碼確認」，往往一整年回收下來可以回收好幾萬，目前遇過最高中10萬自己沒看清楚就離開的，也追不到是哪位客人。
老闆表示「買刮刮樂就算自己判斷沒有中獎，都應該拿給店員掃碼，或者自己下載台彩APP，使用QRcode掃描二度確認，以免與財神爺擦身而過囉！」（編輯：張嘉哲）