過年主管發1千元紅包！前輩暗示「要回禮」 新人傻眼了
農曆春節即將到來，除了尾牙活動及年終獎金之外，也有一些主管會自行發放紅包，慰勞下屬的辛勞。就有位OL收到主管送的1千元紅包，原本相當開心，沒想到之後前輩卻開口暗示「要回禮」，讓她有些傻眼，不過其他上班族看完後，則紛紛認為有其必要性。
編輯中心/綜合報導
一位女網友在論壇Dcard上分享「入職公司沒多久，第一年的時候，主管有包紅包給所有部門下屬，印象中是包1000，領的時候覺得又驚又喜」，沒想到後來同事偷偷提醒「我們私下會再買東西送主管，我也是前輩提醒我，才知道的，並非主管要求，而是同事們主動做，算是還禮的概念」。
一聽完前輩的暗示後，讓原PO相當無言「要這樣還禮還不如不要有包紅包這一個過程，還需要花心思想要送什麼禮物給主管，而且主管又是很挑的人我也不知道要送什麼，下禮拜就要放假了，很猶豫要不要送禮」。
遭遇曝光後，多數上班族網友卻紛紛建議「前輩人很好欸，還會私下提醒妳」、「我是覺得主管包紅包也不是義務，就當拿那紅包錢去買禮盒，老實說用幾百做個人情並不貴，還不是花自己的錢，我是覺得很划算啦」、「我爸也是主管職，難怪我爸很常收到禮盒，但他待的公司真的很傳統，所以這些禮數好像都不會少⋯」。（編輯：潘毅）