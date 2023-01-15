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過年主管發1千元紅包！前輩暗示「要回禮」　新人傻眼了

▲農曆春節即將到來，除了尾牙活動及年終獎金之外，也有一些主管會自行發放紅包，慰勞下屬的辛勞。（示意圖／翻攝《爆廢公社》）
▲農曆春節即將到來，除了尾牙活動及年終獎金之外，也有一些主管會自行發放紅包，慰勞下屬的辛勞。（示意圖／翻攝《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

農曆春節即將到來，除了尾牙活動及年終獎金之外，也有一些主管會自行發放紅包，慰勞下屬的辛勞。就有位OL收到主管送的1千元紅包，原本相當開心，沒想到之後前輩卻開口暗示「要回禮」，讓她有些傻眼，不過其他上班族看完後，則紛紛認為有其必要性。

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一位女網友在論壇Dcard上分享「入職公司沒多久，第一年的時候，主管有包紅包給所有部門下屬，印象中是包1000，領的時候覺得又驚又喜」，沒想到後來同事偷偷提醒「我們私下會再買東西送主管，我也是前輩提醒我，才知道的，並非主管要求，而是同事們主動做，算是還禮的概念」。

▲一名網友指出，某天有位高齡阿伯來銀行繳費，卻因不理解繳費規則而耗時許久，但這時間就見證主管轉身後的不同態度，讓他感到心酸。（示意圖／翻攝pixabay）
▲多數上班族認為，在職場上花百元做個人情其實極度划算。（示意圖／翻攝pixabay）
一聽完前輩的暗示後，讓原PO相當無言「要這樣還禮還不如不要有包紅包這一個過程，還需要花心思想要送什麼禮物給主管，而且主管又是很挑的人我也不知道要送什麼，下禮拜就要放假了，很猶豫要不要送禮」。

遭遇曝光後，多數上班族網友卻紛紛建議「前輩人很好欸，還會私下提醒妳」、「我是覺得主管包紅包也不是義務，就當拿那紅包錢去買禮盒，老實說用幾百做個人情並不貴，還不是花自己的錢，我是覺得很划算啦」、「我爸也是主管職，難怪我爸很常收到禮盒，但他待的公司真的很傳統，所以這些禮數好像都不會少⋯」。（編輯：潘毅）

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