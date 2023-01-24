鳥蛋商機3／鵪鶉蛋肉拚外銷　禽場擴建科學化飼養是關鍵

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鵪鶉年產值逾6億 拚外銷以利調節市場
中華民國鵪鶉協會秘書長商毓銘表示，外銷是調節市場最理想的方式，一旦國內出現滯銷的狀況，就能透過外銷輸出，避免國內市場崩盤的可能，而在外銷通路有限的狀況下，上游農民面對滯銷的解決途徑，只能以低價販售給罐頭工廠，或是啟動「產能調節機制」，提早淘汰母鵪鶉以減少供應量。
然而，由於台灣是禽流感疫區，除非做成熟食或是罐頭，否則鵪鶉無法外銷出口。其中蛋用鵪鶉每年的外銷比例約占整體12%，主要出口到美國、日本、新加坡和澳洲。而目前鵪鶉肉沒有熟食商品，因此仍無法走向國際市場。
禽流感年年衝擊 鵪鶉蛋外銷受阻
禽流感問題一直是國內禽類飼養戶的夢魘，就連抗體充足的鵪鶉也難以倖免，商毓銘也無奈透露，儘管去年是納管元年，但是受到禽流感影響，鵪鶉蛋的產量減少，加上國際運費上漲，台灣鵪鶉蛋的國際競爭力依然有限。
除此之外，在前端飼養場的管理問題，也同樣是難以阻隔禽流感的關鍵，商毓銘分享，許多飼養戶還無法接受新型的管理觀念，因此還是有部分飼養場會有設備老舊、通風不足或是消毒不確實的問題，導致年年受到禽流感衝擊，影響整體銷量。
商毓銘更透露，由於通報疫情之後，該場附近3公里內的養禽場也都要一併抽驗，因此觀念保守的飼養人，就會擔心受到人情壓力，而選擇隱匿疫情。這些問題都導致鵪鶉產業發展受阻，需要搭配更多的宣導教育解決。
陳盈豪也為此開始撰寫「鵪鶉飼養手冊」，希望能協助農民，科普更多現代化的飼養觀念，否則在產量無法有效提升的狀態下，外銷的願景只會淪為空談。
畜牧場申請不易 農民嘆「限制發展」
然而，在受《畜牧法》規範以前，鵪鶉養殖場的申請也不容易，須受到各個地方不同的自治條例規範，以養殖數量前三名的彰化縣、嘉義縣和台南市為例，分別限制養禽場須距離學校、醫院、住家500公尺到1000公尺不等，而台南市更規定養禽場周界設置隔離綠帶和圍牆。
彰化飼養戶賴先生就抱怨，這些規定讓農民綁手綁腳，想要新建、擴建卻找不到農地，導致許多二代關場，且無新人投入養殖鵪鶉，造成飼養斷層。賴先生呼籲，應該要放寬標準讓市場自由競爭，才有機會帶動產量提升。
外銷「冷藏」技術成關鍵 納管後有望提升
為了拓展外銷，近年來越來越多大型鵪鶉業者，透過一條龍的生產方式，把關上游品質，建立品牌信譽，自行促成外銷通路，將自家鵪鶉蛋銷往澳洲、新加坡等華人市場龐大的國家，同時協會也致力扶植更多業者，擴大台灣鵪鶉蛋的外銷比例。
鵪鶉蛋原料大廠科盈食品公司負責人陳科行說，一旦跨足外銷通路，冷藏技術就變成為新的挑戰，「延長保存是現在發展外銷的重點，目前的冷藏技術大概僅能維持一週，以外銷在海關審核的程序，就已超過期限。」不過陳科行也提到，鵪鶉納管後，農委會也同步扶植業者，導入專業技術和設施，加速業者的產品轉型，進而推動外銷的可能。
只是陳科行也憂心，外銷的關稅屏障依然是一大阻礙，儘管可透過提升品質帶動價格提升，但部分國家高達20%的關稅，依舊是外銷途徑需要克服的門檻。
農委會對此回應，目前除了針對鵪鶉產品，在加工製程、產品標示上給予相關協助，優化生產鏈以外，也與農業科技研究院合作，計畫匯集鵪鶉產品在國際市場上面對的關貿限制，並規劃克服辦法，落實拓展國際市場。
近年來，台灣有越來越多鵪鶉蛋業者獲得CAS認證，將自家產品輸向國際，可見目前產值尚未「最大化」的鵪鶉產業，還有更多發展的可能性，或許是列管為「國家隊」之後有機會實現的願景。