必勝客「買1送4」外帶大比薩送2小+副食 優惠代碼快筆記
饕客們注意！又有披薩優惠被挖出，必勝客使用「街口支付」優惠代碼「23458」，外帶享有開運「買1送4」好康，買1個大披薩就送2小披薩、再加副食可樂各能2選1！送的2個鬆厚小披薩可任選410元(含)以下口味，副食有黃金雞軟骨或6條德國芝心腸2選1，加上飲品也有2杯玉米濃湯或1瓶1.25L可樂能2選1。達美樂則祭出披薩買大送大、買小送小來對抗。
記者蕭涵云/綜合報導
街口支付推出會員必勝客限定優惠，即日起至4/30至「必勝客」使用「街口支付」付款，並出示優惠券（或手機圖檔），或於官網「優惠券兌換」區輸入優惠代碼「23458」，即可享有開運「買1送4」優惠。外帶購買1個鬆厚大比薩（限690元(含)以上口味），就送2個鬆厚小比薩（限410元(含)以下口味），再加雙重2選1，包括副食可選1份黃金雞軟骨或6條德國芝心腸，飲品可選2杯玉米濃湯或1瓶1.25L可樂。
而且還有隱藏版素食口味優惠，掌握活動代碼「23457」，可享有6吋鬆厚比薩（口味限定：金鑽素喜(奶素)或彩蔬鮮菇(奶素)）＋4顆麻糬QQ球＋1罐330CC七喜，只要135元！實在太划算了。
另外，達美樂慶祝新春，限1/16～2/26外送大、小披薩通通買1送1，相當於「披薩買大送大、買小送小」優惠。提醒大家，披薩以二者當中，原價價位高者計價；購加價系列餅皮或額外加配料、起士需另付費。