海軍上將黃猿改開計程車？辛勞畫面曝 《航海王》粉笑翻
日本高人氣動漫《ONE PIECE》（航海王）受全球許多讀者喜愛，裡頭的角色也都個性鮮明，各自有支持者，而一名網友在幾年前搭計程車時，居然意外發現司機和海軍本部三上將之一的「黃猿」波爾薩利諾十分相像，無論是造型還是長相都幾乎100％還原，近日照片又被翻出來討論，讓不少人笑翻喊：「黃猿卸任被抓到了！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「路上觀察學院」中分享2張照片，只見畫面中，一名計程車司機正在載客，但從後照鏡可看出該名司機的長相及造型，居然和《航海王》海軍本部三上將之一的「黃猿」波爾薩利諾十分相似，不用回頭就霸氣外洩，再加上黃猿在作品中有光速移動及「見聞色霸氣」的能力，讓網友搞笑配上對話：「我：你好，我要到⋯，司機：到了」。
貼文曝光後，網友紛紛笑喊，「黃猿卸任被抓到了」、「請問你有被光速載過嗎」、「他不是上將，是運將」、「誰敢投訴他開太快」、「海軍大將黃猿，面臨財務危機，被迫兼差打工，辛酸畫面流出」。
另外，還有最先拍下這兩張照片的網友現身，透露「這位司機是我在2016年的時候在高雄出差遇到的一位司機，大哥他很健談，開車也很穩，很安全的把我送到目的地，沒有把我送去海軍本部」。（編輯：賴禹妡）