房東剖開水塔「藏馬桶」！他嚇到不租 3萬人卻驚嘆神作
「實在沒有勇氣待在水塔裡面大便！」一名網友近日分享一個奇葩裝潢，他透露想租屋去看房時，發現房東在頂樓蓋的廁所，馬桶居然放在一個水塔裡，讓他立馬打消租下來的念頭，照片曝光後，3.1萬人全笑噴喊：「感覺會有蓋子蓋上然後連人帶屎被沖走。」
編輯中心/綜合報導
一名網友投稿到臉書社團「奇葩裝潢分享中心」，只見照片中為頂樓廁所，不過特別的是，馬桶居然被水塔整個罩住，僅前方切開當成入口，他無奈表示：「房東頂樓加蓋的廁所，因為太奇葩了⋯本來想租！但後來想想實在沒有勇氣待在水塔裡面大便。」
貼文曝光後，網友全笑翻直呼，「感覺會有蓋子蓋上然後連人帶屎被沖走」、「這是宇宙逃生艙吧」、「衛冕者寶座」、「感覺好冷」、「尊爵享受」、「冰與屎之歌」、「大號還能防彈，真安心」、「歌唱節目導師坐的那種，會轉方向的椅子嗎」。
另外，也有人認真分析，「水塔切口有折邊，該稱讚是業界良心嗎」、「放屁迴音應該會很驚人」、「要嘛就蚊子叮的要死，要嘛就是寒流來冷死，既然都要露天了，加個水塔意義在哪」、「把水塔切開就是一個神奇的想法，水塔底部和馬桶裡還有豐富的苔蘚生態，加上旁邊普力桶植栽，這是集合工業風和貼近自然的劃時代風格」。（編輯：賴禹妡）