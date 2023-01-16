迎除夕！「12星座」ㄧ週運勢曝　這3位財運逆天爽中大獎

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如果你是異鄉遊子多年沒有返鄉團圓，建議你一定要把握兔年跟家人團圓的日子。因為旅行與全家團圓是你新春最開運的事情。年節前後，難免要採購年貨、年花、糖果餅乾等祭祖、應景的年節禮品，這段時間破財是難免的，無傷大雅。要本持著「能花、會賺」的氣魄，祝你2023新年快樂。
金牛座
過年連續假期即將展開，想到過年的時候，大城市都變成空城，每一個人都回到故鄉與家人團圓。如果你過年還要加班工作不能返鄉團聚，這種心情還是比較寂寞的。可是你又想到返回故鄉在團圓飯時候，面對親友三姑六婆的八卦與隱私窺探又覺得壓力山大，會讓你產生逃避與不想回家的心理。建議你，過年期間你要找到一處可以靜心、可以放鬆的地方，秉持【靜能生慧】的態度，祝你2023新年快樂。
雙子座
過年期間你的運勢能量很強，要增加這種鴻圖大展的好運，建議你年節前後一定要跟你的上司、主管拜年。無論是電話拜年，或是親自上門團圓拜年，總之，多跟職場客戶、上司、朋友保持良性互動，對於你在兔年的職場發展是非常有幫助的。新春期間，你適合開車到鄉下郊外逛逛，順便走春，越走動，你的精神、體力、整體能量都會越來越佳。秉持【動如脫兔】的精神，祝你2023新年快樂。
巨蟹座
過年期間你的財運能量非同凡響，尤其偏財運特別靈驗，新春走春適合去財神廟接財氣，也適合到彩券行買張刮刮樂試手氣，更適合買百貨公司福袋，看看最大獎品會不會獎落你家。無論你是家中的長輩還是晚輩，過年給父母親友發紅包，都是討吉利的作法。秉持【廣結善緣】的精神，祝你2023新年快樂。
獅子座
過年期間請你多注意身體健康，千萬不要在過年期間生病感冒，尤其春節團聚難免大吃大喝，如果生病，整個人看起來病懨懨的，除了影響過年放假的心情之外，最重要的是，開春的時候進醫院看病也是一個壞兆頭。所以天冷的時候請注意保暖，美食當前，也要注意飲食節制。秉持【健康是福】的人生態度，祝你2023新年快樂。
處女座
過年期間剛好遇上水星逆行結束，你現在整個人的精神狀態、思考模式和生活行為都會恢復正常，趁著好運來臨，人生態度應該要正向積極。過年放假不要一個人待在家裡，應該多跟朋友出去玩耍，去採買年貨，或是新春旅遊踏青，這都會非常順利。過年就是要去人多的地方蹭蹭人氣和好心情。秉持【萌發好運】的能量，祝你2023新年快樂。
天秤座
過年期間你會明顯感覺人生撥雲見日的爽朗舒暢，壓抑在心情的大石頭瞬間消失，取而代之的是看到了未來的希望與人生光明。在這樣覺醒的時刻，你應該多去戶外走走，去感受春臨大地的喜悅和幸福人間的各種歡樂。在心情感覺開心的時候，你可以買個新年彩券或是福袋，試試手氣。你會發現當你心情好的時候，財神爺也特別眷顧你。繼續保持【開心愉快】的心情，祝你2023新年快樂。
天蠍座
過年期間你的玩樂運、打牌運、偏財運勢特別好，如果有百貨公司福袋或是過年加碼的彩券或是刮刮樂，你都可以買幾張彩券試試手氣，你選擇數字和彩票的靈感是很靈驗的，有機會獲得最大獎。過年放假期間，你的戀愛運也非常好，可以約情人一起約會走春，享受春回大地的明亮暢快感覺。這個時候，哪兒有春天花卉展，你都可以去春。秉持【走春迎福】的心情，祝你2023新年快樂。
射手座
春天到了，你的心情非常愉快，想要賺錢的慾望也是最強烈的，如果過年期間公司有加班的工作，你可能會犧牲自己的假期，或是延後自己的年假，專心賺錢，希望可以在過年期間繼續工作累積財富。但是操勞工作之後，還是要適度休息，不然辛辛苦苦賺得金錢之後，把身體搞壞了，又要花錢看病吃藥，那就得不償失。秉持【勞逸結合】的生活態度，祝你2023新年快樂。
摩羯座
過年期間仍然是你的生日月，祝你生日快樂。從你今年的運勢發展來分析，你在新春連續假期期間，非常適合去看房子，去看預售屋，或是一邊旅行一邊考察各地的房地產與商業地產，無論是因為自用或是買房投資，你今年在房地產的投資應該都有獲利機會。秉持【有土斯有財】快意人生的滿足，祝你2023新年快樂。
水瓶座
過年期間同時將迎來你的生日月，過年與生日同時到來，這種幸福感覺真的非常讓人羨慕。你會發現最近的心情、運勢都非常強勁，在開心愉快、樂觀積極的氣氛中，生活美好心想事成。未來這一個月，也是你正財運最佳最旺的時刻，有機會在年後開工旺財運。秉持【運好命好】的心情，祝你2023新年快樂。
雙魚座
過年期間你的旅遊運勢非常好，無論你是否打算返鄉過年，都可以利用新春長假期安排旅行。在春天旅行不僅可以感受春回大地的全新能量，也可以讓自己身體濁氣勢放在大自然當中，大自然的陽光、空氣、流水、土壤，都可以幫助你心靈排毒。當你身體心靈恢復健康之後，你的創作力、創造力，都可以達到最佳狀態。秉持【念轉運轉】的生活觀，祝你2023新年快樂。（編輯：賴禹妡）
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